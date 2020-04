De politie heeft zaterdagavond 27 personen aangehouden die zich schuldig maakten aan illegaal gokken in een pand aan de Innsbruckweg in Rotterdam. Alle aanwezigen werden daarnaast beboet omdat zij zich niet hielden aan de noodverordening die geldt tijdens de coronacrisis.

Daarnaast werden twee auto’s, twee gokautomaten en 10.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

De politie viel het pand rond 23.45 uur binnen na een anonieme melding. Agenten troffen contant geld, fiches, kaartspellen en gokkasten aan.

Alle personen die werden gearresteerd zijn inmiddels heengezonden en moeten zich later voor de rechter verantwoorden. Zij ontvangen in ieder geval een bekeuring van 390 euro omdat de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Er wordt onderzocht of het pand aan de Innsbruckweg bestuurlijk kan worden gesloten om herhaling te voorkomen.

Zaterdag deed de politie ook al een inval bij een illegaal pokertoernooi in Zaandam. Daar kregen 53 mensen een boete van 390 euro.

Het pand in Rotterdam waar de politie de inval deed. (Foto: politie)