Tijdens het coronabenefiet 'One World: Together at Home', waaraan in de nacht van zaterdag op zondag zo'n honderd artiesten meewerkten, is bijna 130 miljoen dollar (ongeveer 120 miljoen euro) gedoneerd. Dat laat de organisatie van het benefiet voor de strijd tegen het coronavirus zondag weten.

Aan het benefietevenement van Global Citizen Movement en de WHO, dat mede-georganiseerd werd door Lady Gaga, deden ook artiesten als de Rolling Stones, Paul McCartney, Beyoncé en Billie Eilish mee.

Tijdens het acht uur durende evenement, dat op televisie maar ook via een livestream te volgen was, traden meerdere sterren op vanuit hun eigen huis. Zo speelden de Rolling Stones, elk vanuit een andere ruimte, een versie van You can't always get what you want en bracht Stevie Wonder het nummer Lean on me van de onlangs overleden Bill Withers ter gehore.

De optredens werden afgewisseld met meningen van wetenschappers over COVID-19, getuigenissen van mensen die werken in de gezondheidszorg en verhalen van personen die met het virus te maken hebben gehad.

Het zes uur durende coronabenefiet werd afgesloten met een optreden van Lady Gaga, John Legend, Andrea Bocelli en Céline Dion. Het viertal zong, bijgestaan door de Chinese pianist Lang Lang, het nummer The Prayer.

Geld gaat naar solidariteitsfonds WHO en onderzoek coronavaccin

De organisatie van One World: Together at Home vroeg geen persoonlijke donaties, maar riep grotere bedrijven en filantropen op om geld te doneren.

Van de 130 miljoen dollar gaat meer dan 55 miljoen naar het COVID-19 solidariteitsfonds van de World Health Organization (WHO). Met de rest van de geld wordt bijgedragen aan onderzoek naar een vaccin voor het coronavirus. Ook ontvangen meer dan honderd lokale en regionale goede doelen een donatie.

