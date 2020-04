Met een temperaturen van 18 tot 20 graden is het ook zaterdag weer vrij warm. In het zuiden van het land is het tamelijk bewolkt en kan er een bui vallen, in het noorden is meer ruimte voor de zon.

Na een relatief koude nacht, waar het kwik op enkele plekken in het land weer richting het vriespunt daalde, zorgt de matige noordoostenwind zaterdag voor relatief zachte temperaturen.

Het zachte weer zet ook de komende dagen door: na zondag krijgen we een aantal dagen droog en zonnig weer. De maximum temperatuur ligt de hele week tussen de 15 en 21 graden. Maandag en dinsdag waait wel een stevige oostenwind, waardoor het kouder aan kan voelen. De wind neemt woensdag weer in kracht af.