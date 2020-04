Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen week.

Britse oorlogsveteraan (99) loopt ruim 23 miljoen euro bij elkaar voor zorg

De 99-jarige Britse oorlogsveteraan Tom Moore domineerde deze week het nieuws in Groot-Brittannië. Hij haalde namelijk meer dan 20 miljoen pond (zo'n 23 miljoen euro) op voor de NHS, de Britse zorginstantie. Dat deed hij door honderd rondjes in zijn achtertuin lopen.

Het doel van Moore was om 1.000 pond op te halen voor de Britse zorg. Dat doel werd donderdagochtend tijdens het laatste rondje van Moore ruim overschreden: de teller stond toen op 12,4 miljoen euro. Ook na het voltooien van zijn rondjes stromen de donaties nog binnen. Moore heeft inmiddels liefst 23 miljoen euro ingezameld.

Koningsdag gaat door, maar krijgt andere vorm

Liefhebbers van Koningsdag hoeven niet te treuren. Omdat Koningsdag als gevolg van de coronacrisis niet in de originele vorm plaats kan vinden, presenteerde de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) deze week een alternatief programma. Koningsdag wordt omgedoopt tot Woningsdag, met onder meer een digitale kleedjesmarkt en een thuistoost.

Zeldzame kruising tussen zebra en ezel geboren in Kenia

Goed nieuws uit het dierenrijk: in een wildreservaat in Kenia is een 'zezel', een zeldzame kruising tussen een zebra en een ezel, geboren.

Het dier is waarschijnlijk verwekt toen haar moeder, een zebra, ontsnapte uit het Tsavo East National Park en enige tijd tussen het vee van omwonenden verbleef. De zebra werd na enige weken naar het Chyulu Hills National Park gebracht, waar ze later beviel van een veulen.

Hoewel specialisten eerst dachten dat het veulen een bruine kleur had door een nabijgelegen modderpoel, bleek uit nadere observaties dat het dier een kruising tussen een ezel en een zebra is.

Acrobate kan weer lopen na val tijdens optreden in Carré

Een paar maanden na haar val tijdens een optreden in Carré kan de Oezbeekse acrobate Kristina Vorobeva weer lopen, maakte haar fysiotherapeut zondagavond bekend aan Hart van Nederland.

Het volledige herstel van de acrobate kan nog wel zo'n twee jaar in beslag nemen, laat haar fysiotherapeute weten. Vorobeva viel samen met haar echtgenoot Rustem Ozmanov tijdens het Wereldkerstcircus op 3 januari zo'n 10 meter naar beneden tijdens de finale van hun act. Beide artiesten werden bewusteloos afgevoerd.

Waar Ozmanov met een lichte hersenschudding relatief snel het ziekenhuis kon verlaten, nam het herstel van Vorobeva langer in beslag. De acrobate moest worden geopereerd aan haar nek.

Nationale Bijentelling verwacht veel deelnemers

Dit weekend vind de Nationale Bijentelling plaats. De organisatie verwacht dat dit jaar door de coronamaatregelen meer mensen bijen gaan tellen in hun tuin. "Mensen hebben nu natuurlijk de tijd en zijn mogelijk ook meer betrokken bij hun tuin dan eerder", zegt insectenexpert Vincent Kalkman vrijdag tegen NU.nl.

Het is ook nog eens ideaal weer voor de Nationale Bijentelling: zowel mens als bij profiteert van het weer dit weekend: niet te warm, maar ook niet te koud. Dat was vorig jaar tijdens de telling wel anders: toen viel op sommige plekken natte sneeuw en was het koud.

Nederlands Filmfonds en Netflix zetten steunfonds voor getroffen makers op

Het Nederlands Filmfonds heeft samen met Netflix een steunfonds opgezet om direct getroffen makers binnen de Nederlandse film- en televisiewereld te helpen. "Fantastisch nieuws", aldus Filmfonds-directeur Bero Beyer. Netflix heeft al laten weten 1 miljoen euro te doneren.

De precieze uitwerking van de nieuwe regeling moet nog worden gepubliceerd op de website van het Filmfonds.