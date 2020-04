Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten de beste bijdrages en discussies op een rij.

Tandartspraktijken gaan mogelijk hun deuren weer openen

Tandartsen en orthodontisten gaan mogelijk binnenkort weer "onder strikte voorwaarden" verder met reguliere behandelingen. Hierdoor hopen de mondzorgpraktijken in financieel beter weer te komen.

Lezer BennieWoef heeft eerder afspraken moeten afzeggen en is dan ook blij dat de reguliere zorg binnenkort mogelijk weer wordt hervat.

“Voor mij persoonlijk is dit wel prettig. Ik heb een behandelafspraak bij de tandarts moeten afzeggen en een controle bij de parodontoloog. En tandartsen zijn wel medisch opgeleid. Zolang ze iets meer ruimte tussen de afspraken in plannen, is het geen probleem om de juiste maatregelen te nemen. Ze desinfecteren toch al alles. Komt nu alleen de stoel bij en de deurkruk.” BennieWoef

Toch zijn niet alle tandartsen en orthodontisten blij met het mogelijke besluit, waar dinsdag na de persconferentie van Mark Rutte meer over gezegd gaat worden. Lezer Julius_Plugge is tandarts en houdt zijn praktijk graag nog even dicht.

“Ik zou liever hebben gehad dat ze tot volgende week zouden wachten. Ook ik kreeg hetzelfde gevoel wat menig NUjij’er hier beschrijft. Tandartsen doen in deze alsof ze het belangrijkste beroep op aarde uitoefenen. Er zijn belangrijke dingen in dit leven, en als iedereen zich daar druk om zou maken zouden we in een heel andere wereld leven. Ach ja, ik houd mijn praktijk nog even dicht en wacht tot het RIVM naar het voorstel (want dat is het) gekeken heeft.” Julius_Plugge

Bewapening van boa's

Na geweldsincidenten waarbij boa's mishandeld werden in Amsterdam riep de Nederlandse Boa Bond op om de opsporingsambtenaren te bewapenen met pepperspray en wapenstokken.

Op NUjij ontstond een discussie over hoeveel bevoegdheden boa's zouden moeten krijgen. Volgens lezer Willem_Donkor is dit geen goed idee, omdat meer wapens zorgen voor meer escalatie. Hij zou liever zien dat boa's en politie elkaar intensiever ondersteunen.

“Het soort mens dat lak heeft aan de gezondheid van een ander, of het nou om publiek welzijn gaat of om het welzijn van een boa, zal ook lak hebben aan een wapenstok. Dan moeten er tasers komen, en dan? Komen er daarna ook vuurwapens met rubberen kogels? En dan? Het is beter om procedures te veranderen dan maar geweld toe te passen. Want door boa's te bewapenen is dat wat je doet. En dan geef je een middel voor geweld aan mensen die daar niet op deze manier voor opgeleid zijn. Het lijkt mij beter om boa's bij te staan met politie, die zouden theoretisch beter getraind moeten zijn met het omgaan met gewelddadige individuen.” Willem_Donkor

Aan de andere kant vindt lezer DH_Achterdeduinen dat boa's wel degelijk bewapend zouden moeten worden, maar dan zou de focus echt op zelfverdediging moeten liggen.

“Ik vind enerzijds niet dat boa's voldoende getraind noch ervaren genoeg zijn om wapens te dragen en bekeuringen uit te delen. Anderzijds vind ik wel dat ze zichzelf moeten kunnen verdedigen. Ze zijn er om mensen aan te spreken (wat ze normaal ook al deden) en als daar idioten tussen zitten die hen aanvallen dan is een zelfverdedigingsmiddel geoorloofd. Denk daarbij aan bijv. pepperspray om iemand van je weg te houden. Dus geen offensieve wapens maar defensieve middelen om (groepen) mensen bij je weg te houden tot de politie ter plekke is.” DH_Achterdeduinen

Geen vrijmarkt op Koningsdag, wat dan wel?

Deze week kondigde de KBOV een alternatief Koningsdagprogramma aan. Zo kunnen we in tijden van social distancing toch op 27 april de verjaardag van de koning vieren. Zo zal er een digitale vrijmarkt plaatsvinden en luiden in de ochtend door het hele land klokken. Pieter_Basten vindt dat we Koningsdag toch op een andere tijdstip moeten kunnen vieren.