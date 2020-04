Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws.

Netflix doneert 1 miljoen aan Nederlandse film- en televisiewereld

Netflix doneert 1 miljoen euro aan een steunfonds dat de streamingdienst samen met het Nederlandse Filmfonds heeft opgericht. Het geld kan zonder extra voorwaarden worden besteed.

"Dit is fantastisch nieuws", vertelt Filmfonds-directeur Bero Beyer vrijdag in gesprek met NU.nl. "We maken een gezamenlijke pot, zodat we geldzorgen van de zwaarst getroffen professionals een beetje kunnen verlichten."

Supermarktketen haalt duizenden euro's op voor voedselbanken

Begin april is supermarktketen Dirk van den Broek een actie begonnen waarbij Nederlanders voor een paar euro twee bossen tulpen kunnen kopen. Hiermee wil het bedrijf in één klap zowel telers als de voedselbanken ondersteunen. Per twee bossen gaat 1 euro van de opbrengst naar Voedselbanken Nederland.

Vrijdag blijkt dat er inmiddels bijna 110.000 bossen zijn gekocht. Voedselbanken Nederland kan hierdoor rekenen op een donatie van 55.000 euro. "Met deze bijdrage kunnen we elfduizend voedselpakketten samenstellen en 2.750 gezinnen een maand lang voorzien van eten", aldus de voedselbank.

Leidse bedrijven doneren 600 kilo groente en fruit aan zorginstanties

Twee Leidse bedrijven hebben vrijdag 600 kilo aan vers fruit en groente gedoneerd aan zorginstanties Libertas Leiden en De Binnenvest.

Fruitleverancier Vitamines4you en Liquidseal leverden de bijdrage omdat de bedrijfsactiviteiten door de coronacrisis zo goed als stilliggen. Ook willen ze met de donatie voedselverspilling tegengaan.

Opbrengst actie Britse veteraan stijgt met nog eens 5 miljoen pond

In het overzicht van donderdag meldden wij dat veteraan Tom Moore, een 99-jarige Britse oorlogsveteraan, in één week 12 miljoen pond (13,78 miljoen euro) heeft opgehaald voor de Britse zorg door rondjes te lopen met zijn rollator.

Vrijdag is dit bedrag gestegen naar 17,4 miljoen pond. Hij hoopte aanvankelijk 1.000 pond op te halen. Donderdag liep hij zijn laatste ronde.

Dit jaar veel aanmeldingen voor bijentelling door coronavirus

Hoewel er dit jaar weinig reclame of publiciteit is geweest voor de bijentelling, zijn er veel aanmeldingen binnengekomen. "Mensen hebben nu natuurlijk de tijd en zijn mogelijk ook meer betrokken bij hun tuin dan eerder", zegt insectenexpert Vincent Kalkman vrijdag tegen NU.nl.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus worden dit jaar geen groepsactiviteiten georganiseerd. Wie instructies nodig heeft, kan op de website video's bekijken.