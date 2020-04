Vandaag is het zonnig en droog. In het zuiden wordt het lokaal zelfs 22 graden, het noorden blijft wat achter in temperatuur.

Door de matige noordoostelijke wind komt het kwik in de noordelijke provincies niet hoger dan maximaal 15 graden, en de Wadden moeten het doen met zo'n 11 graden.

De dag begint wederom koud, afgelopen nacht zakte de temperatuur landinwaarts tot aan het vriespunt.

De zon laat zich uitbundig zien, met in het zuiden wat hoge bewolking in de middag. Pas in de avond wordt de bewolking wat dikker.