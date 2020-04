Pride Amsterdam, dat van 25 juli tot 2 augustus op het programma stond, is afgelast vanwege de coronacrisis. Dat maakt Stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) donderdag bekend.

Het is voor het eerst sinds de start van Pride Amsterdam in 1996 dat een editie wordt uitgesteld.

"We lopen tegen te veel onzekerheden en beperkingen aan", aldus scheidend voorzitter Frits Huffnagel van AGP. "Bovendien is een Pride organiseren in een 1,5 metermaatschappij ook niet haalbaar. Volle straat- en pleinfeesten en honderdduizenden mensen op de kade en boten langs de route, dat kan in deze tijd gewoon niet."

De 25e editie van de Pride wordt een jaar later gehouden. De zogenoemde Canal Pride staat niet op 1 augustus van dit jaar, maar op 7 augustus 2021 op het programma. De gemeente Amsterdam heeft de aflopende licentie van de AGP met een jaar verlengd.

Ook het financiële aspect speelt een rol in het besluit om de Pride uit te stellen. Volgens Huffnagel hebben veel partners van het evenement, voornamelijk de lhbti-horeca, door de coronacrisis geen budget meer voor het organiseren van een Pride-feest of een boot in de parade.

Gemeente komt stichting tegemoet

De gemeente Amsterdam komt AGP wel tegemoet. De organisatoren mogen 80 procent van het ontvangen subsidiebedrag behouden om de verliezen over 2020 te beperken.

"Anders hadden we het niet kunnen bolwerken", aldus Huffnagel. "Nu kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen en zorgvuldig handelen ten opzichte van onze eigen mensen, onze deelnemers en alle betrokken partijen die Pride Amsterdam elk jaar weer mogelijk maken. Ik ben uiteraard diepbedroefd over het niet doorgaan, maar ik weet ook dat dit het enige juiste besluit is dat we hebben kunnen nemen."

Deelnemers van de botenparade blijven verzekerd van deelname aan de 25e editie van volgend jaar.

