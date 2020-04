Vandaag wordt het zonnig en blijft het droog. De temperaturen kunnen in het zuidoosten van het land stijgen tot boven de 20 graden.

De donderdag begint koud, in het noordoosten heeft het nog een graadje gevroren. De zon maakt snel een einde aan de kou en laat zich de hele dag zien.

In de loop van de middag trekken vanuit het zuiden wat meer wolkenvelden over.

Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het langs de noordkust slechts 13 graden.

Landinwaarts is het warmer en loop het kwik op naar maximaal 17 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten.