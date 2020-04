Het nieuws wordt gedomineerd door het coronavirus en veel van die berichten zijn reden voor zorgen. Toch zijn er kleine lichtpuntjes tijdens deze crisis en sommige daarvan zijn vastgelegd op beeld. Bekijk hier de beelden.

Voorzichtige paashazen

Een Belgische banketbakker maakte van een nood een deugd. Vanwege de lockdown in België moest ze haar bakkerij sluiten, maar ze verkoopt nu chocolade paashazen met een mondkapje via internet. De opbrengst gaat naar het goede doel.

32 Video Belgische banketbakker maakt paashazen met mondkapjes

Toch de Keukenhof zien? Het kan!

De lente is begonnen, zo ook in Nederland. Normaal gesproken een periode waarbij het storm loopt voor de Keukenhof. Dit jaar zijn de kaarten helaas anders geschud, ook het bloemenpark moet tot nader order gesloten blijven. Toch kunnen we de prachtige bloemenvelden aanschouwen, met als bijkomend voordeel dat je geen rekening hoeft te houden met andere bezoekers.

81 Video Drone toont kleurige bloemenvelden in verlaten Keukenhof

Sporters tonen creativiteit

Voor topsporters is het een lastige een tijd. Sportcentra en zwembaden zijn gesloten, zodat sporters hun heil elders moeten zoeken. De sporters in deze video lieten hun creativiteit de vrije loop en trainen op een alternatieve manier.

107 Video Extreme sporters gaan creatief te werk tijdens quarantaine

Glazenwasser herenigt families met hoogwerker

Ouderen lopen niet alleen veel meer risico lopen als ze het coronavirus onder de leden hebben, de huidige tijd is voor hen extra moeilijk omdat ze geen bezoek mogen ontvangen. Een Haagse glazenwasser trok zich dit leed aan en maakte vorige week zondag een bezoekje mogelijk.

91 Video Glazenwasser op hoogwerker herenigt families bij verzorgingshuis

Britse barman neemt bierdouche

In het Verenigd Koninkrijk is, net als in vele andere landen, een lockdown ingesteld. Voor veel ondernemers een ramp en helemaal voor de horeca. Een Britse kastelein zag zijn biervoorraad bederven, maar maakte er maar het beste van.