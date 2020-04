Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten de beste bijdrages en discussies op een rij.

Leraren over loonsverhoging

Donderdag werd bekendgemaakt dat leraren in het voortgezet onderwijs een salarisverhoging van 2,75 procent krijgen. Wij riepen docenten op om hun mening hierover te delen op NUjij.

Er werd veel gereageerd op onze oproep. Veel leraren lieten weten dat ze blij zijn met de loonsverhoging, maar dat dit geen oplossing is voor de problemen waar de sector mee kampt. Morgen publiceren wij een korte samenvatting van deze discussie op onze NUjij-rubriek, die voortaan elke maandag op de voorpagina te zien zal zijn.

Klaar voor de anderhalvemetersamenleving

“We zullen moeten zoeken naar het nieuwe normaal in de anderhalvemetersamenleving”, zei premier Mark Rutte dinsdag op de persconferentie. We zitten nog midden in de coronacrisis, al vlakt het aantal nieuwe sterfgevallen en geregistreerde besmettingen af.

Een normale zomer kunnen we uit ons hoofd zetten, want ook na 28 april blijven er maatregelen van kracht, verzekerde Rutte. Lezer Nijmegenaar is benieuwd hoe de Nederlanders het er in de anderhalvemetersamenleving van afbrengen.

“Ik blijf mij afvragen hoe groot de schade psychologisch gaat worden. Want er wordt van alles en nog wat bedacht, waarbij ik niet de indruk krijg dat er rekening wordt gehouden met de psyche. Mensen willen contact, maar dat mag niet. Kinderen mogen hun grootouders niet zien, bejaarden in een verzorgingshuis mogen niet naar buiten of bezoek ontvangen. De scholen zijn dicht, de kinderen moeten thuis les krijgen. Er zijn zevenduizend kinderen van wie in het geheel niets is gehoord. Dit is schade, grote schade. Zelf werk ik thuis, al jaren en voor mij verandert er dus niet veel. Ik trek het wel, maar ik zie de wereld onnodig veel op zijn kop staan. Volgens mij moet dit zo spoedig mogelijk minder zwaar worden, en als ik eerlijk ben, daar is zeker ruimte voor.” Nijmegenaar

Het is Hoekstra gelukt: de eurobonds zijn voorlopig van tafel

Vrijdag hebben de negentien eurolanden tijdens een videovergadering een akkoord bereikt over het steunpakket voor de landen die het hardst geraakt zijn door de coronacrisis. De afgelopen weken zorgde dit voor frictie tussen Nederland en Italië. Hoekstra wilde niet toezeggen dat geld zonder afspraken uit het noodfonds gehaald kon worden. Italië vond dit een gebrek aan solidariteit. Uiteindelijk kunnen landen alleen voor medische kosten zonder afspraken gebruik maken van het noodfonds.

In het akkoord wordt wel gesproken over 'innovatieve financiële instrumenten'. Volgens Frankrijk zijn dit eurobonds. "Dat is zo vaag geformuleerd dat we er ons geen buil aan kunnen vallen", zei Hoekstra daarover.

Reageerders waren grotendeels blij dat Hoekstra zijn poot stijf hield. Lezer Willem legt uit waarom.

“De reactie van Wopke Hoekstra is de enige juiste. Als u morgen naar een bank gaat om een half miljoen te lenen en u staat al flink rood, dan stelt de bank u twee vragen: wat zijn uw zekerheden en waar heeft u dat geld voor nodig? Als u daarop antwoord: dat gaat u allemaal niks aan, dan denk ik niet dat de bank daar genoegen mee neemt. Datzelfde principe geldt ook op EU-niveau. Italië heeft een staatsschuld van 135% van het Bruto Binnenlands Product, terwijl de EU-norm 60% is. Dat je in de coronacrisis als EU-land die norm licht overschrijdt is logisch. Maar de geldkraan wijd open draaien voor een land met een staatsschuld van 135%, zonder enig zicht op de besteding van die extra middelen, is in deze economisch moeilijke tijd volstrekt onverantwoord.” Willem_op_de_tribune

Voucher in plaats van geld terug voor afgelaste evenementen

Door de coronacrisis dreigen veel optredens, festivals en andere evenementen niet door te gaan. De cultuursector roept mensen op om niet hun geld terug te vragen voor afgelaste evenementen, maar om bijvoorbeeld een voucher te accepteren. Volgens deze lezer is deze oplossing niet alleen voordelig voor organisatoren, maar juist ook voor de bezitters van een kaartje.

“Ik vind het een prima initiatief. Het geld heb ik al uitgegeven. Als de organisator van een evenement failliet gaat omdat iedereen z’n geld terug wil (wat niet gaat lukken vanwege de kosten die vaak al gemaakt zijn), dan mis ik de ervaring. Nú is er de kans dat ik op een later moment alsnog de concerten/festivals kan bezoeken. Dus ik verlies aan geld niks wat ik niet al kwijt ben en behoud de kans op een ervaring. Is rationeel gezien de goede keuze.” Ahaa

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.