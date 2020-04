Door de goede weersverwachting wordt het ook dit weekend weer spannend: kan Nederland de verleiding weerstaan om massaal naar buiten te gaan? NU.nl geeft een overzicht van de extra coronamaatregelen die de veiligheidsregio's dit paasweekend treffen.

Groningen

Vanaf dit paasweekend deelt de politie in Groningen sneller boetes uit aan mensen die zich niet aan de coronamaatregelen houden. "Nu moet iedereen in alle talen wel op de hoogte zijn van de boodschap", zei burgemeester Koen Schuiling van Groningen woensdag tijdens een persconferentie. De boetes kunnen oplopen tot 400 euro.

Veiligheidsregio Groningen vraagt mensen vooral de pier in Lauwersoog te mijden, omdat het daar vorig weekend erg druk was. Daarbij zijn tijdens het paasweekend de afvalbrengstations in Groningen gesloten. De wachttijden liepen daar deze week op tot twee uur.

Friesland

In Friesland worden verschillende plekken afgesloten om samenscholing te voorkomen. Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden, sluit dit weekend vier skateparken en voetbalveldjes in de stad om te voorkomen dat jongeren bij elkaar komen.

Ook wordt de pier van Holwerd afgesloten. Vorige week was het daar zo druk dat de politie moest ingrijpen.

De veiligheidsregio probeert daarbij recreatief varen te ontmoedigen. Benadrukt wordt dat nagenoeg alle faciliteiten voor watersporters en mensen die op het water willen verblijven, zoals toiletten en douches, gesloten zijn. Daarnaast hanteren de Friese gemeenten en de provincie in deze periode het 'winterregime' voor de bediening van bruggen en sluizen.

Drenthe

In Drenthe worden geen extra maatregelen genomen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "We zijn tevreden met hoe het vorig weekend is verlopen."

Drenthe houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten en grijpt in waar nodig.

IJsselland

In Veiligheidsregio IJsselland is een vaarverbod van kracht in Giethoorn en er is een skatepark in Hardenberg afgesloten. "We hebben daarnaast nog geen specifieke wegen of gebieden gesloten; de veiligheidsregio vertrouwt erop dat mensen hun gezond verstand gebruiken en zoveel mogelijk thuisblijven", schrijft de veiligheidsregio op zijn website.

Mocht het toch ergens druk worden, dan worden er alsnog maatregelen getroffen. "Er wordt veelvuldig in onze regio gecontroleerd en daar waar nodig schromen we niet om te handhaven en een bekeuring uit te delen."

Twente

In Twente zijn uiteenlopende maatregelen genomen. Zo houdt de marechaussee er extra grenscontroles met Duitsland en er wordt door de politie gesurveilleerd bij meubelboulevards, tuincentra en bouwmarkten. "Met de paasdagen en het mooie weer op komst, is het toch verstandig om maatregelen te nemen", zegt Arco Hofland, plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Twente, tegen RTV Oost.

Ook sluit de veiligheidsregio een weg die dwars door het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug loopt. Het park is vrijdag tot en met maandag tussen 12.00 en 17.00 uur in zijn geheel gesloten.

Gelderland

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft uit voorzorg een aantal wegen en toeristische trekpleisters gesloten. Zo zijn de Halte Assel-route, een recreatieve wandelroute, en de strandboulevards in Harderwijk de komende dagen dicht.

In tegenstelling tot Twente worden er in Gelderland geen extra grenscontroles op de grens met Duitsland gehouden. "Zolang iedereen zich aan beide kanten van de grens goed aan de regels houdt, kunnen we de grens openhouden", zegt Ton Heerts, voorzitter van de veiligheidsregio. "Dus wees vooral verstandig en houd je aan de voorschriften."

In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid worden op beide paasdagen ongeveer twintig wegen afgesloten voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. Met name dijkweggetjes en kades langs rivieren zijn afgesloten, zoals de Waalkade in Nijmegen. Bekijk hier een overzicht.

Utrecht

In Utrecht wordt langs de Nederrijn en Lek extra gecontroleerd op motorrijders en wielrenners, nadat ze vorige week in grote groepen de natuur in trokken.

Veiligheidsregio's kunnen er in het paasweekend voor kiezen om bepaalde wegen te sluiten voor motoren. Ondanks het mooie lenteweer hielden veel mensen zich de afgelopen dagen aan de beperkende maatregelen, maar burgemeesters zagen dat groepen motorrijders wel veel samenkwamen.

Locoburgemeester Gerrit Boonzaaijer van Utrechtse Heuvelrug waarschuwt daarbij in het AD dat buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) intensief controleren bij afgesloten parkeerterreinen bij de natuurgebieden en bossen.

Noord-Holland Noord

De Zuiderdijk tussen Broekerhaven en Hoorn is verboden gebied voor gemotoriseerd verkeer, nadat hier vorig weekend massaal motorrijders op afkwamen.

Verder zegt de veiligheidsregio vertrouwen te hebben dat mensen uit de natuur of andere drukke gebieden wegblijven. "Als het toch ergens te druk wordt, kunnen we snel ingrijpen en alsnog een gebied sluiten", zegt veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland heeft geen nieuwe maatregelen genomen. Wel wordt het huidige advies benadrukt: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd drukke plekken, zoals stranden en parken.

Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN roept vrijdagochtend echter wel op om niet naar het Noordhollands Duinreservaat en Nationaal Park Zuid-Kennemerland te komen. PWN verwacht dat ondanks de geldende maatregelen de drukte zal toenemen en de veiligheid in het gedrang komt.

"Komt de veiligheid in het geding en worden de RIVM-richtlijnen niet nageleefd, dan kan de veiligheidsregio besluiten om natuurgebieden volledig af te sluiten voor publiek", schrijft de organisatie op zijn website.

Amsterdam Amstelland

Net als vorig weekend geldt er in Amsterdam een vaarverbod in de grachten en wordt de toegang tot parken en andere potentieel drukke plekken in de stad gemonitord. Het vaarverbod geldt voor alle grachten in het centrum.

Verder wordt tijdens het paasweekend de toegang tot het Vondelpark beperkt. Mocht het te druk worden in het park, dan kan besloten worden dat het Vondelpark helemaal afgesloten wordt. Datzelfde geldt voor het Oosterpark, het Erasmuspark en het Westerpark.

De veiligheidsregio heeft ook besloten maatregelen te nemen tegen de vele motorrijders en wielrenners die er het afgelopen weekend nog wel op uit trokken. De Rondehoep, een bekende motor- en wielrenroute ten zuiden van de stad, wordt afgesloten voor motorrijders.

Gooi en Vechtstreek

In de Gooi en Vechtstreek wordt vooraf niks volledig afgesloten. "De regio blijft bewoners oproepen vooral thuis te blijven en gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het virus", aldus de veiligheidsregio.

Wel wordt preventief de toegang tot bepaalde natuurgebieden beperkt. "Bij grote drukte, waardoor bezoekers zich niet kunnen houden aan de landelijke richtlijnen, kan tot sluiting van het gebied worden overgegaan."

Haaglanden

In de Veiligheidsregio Haaglanden zijn geen nieuwe maatregelen aangekondigd, maar de strikte maatregelen in de regio blijven wel van kracht.

Om te voorkomen dat mensen ondanks de maatregelen toch op pad gaan, zijn de parkeergelegenheden bij stranden, parken en recreatiegebieden afgesloten. Op voorhand worden er geen routes afgezet die populair zijn bij wielrenners en motorrijders. "Maar zodra blijkt dat zij zich onverantwoord gedragen volgt direct afsluiting", aldus de veiligheidsregio.

Hollands Midden

Het openbare leven gaat in de Veiligheidsregio Hollands Midden zoveel mogelijk door, maar activiteiten buitenshuis worden wel ontmoedigd. Zo blijven tijdens Pasen de parkeerterreinen rondom recreatiegebieden zoals het strand gesloten.

Mocht het nodig zijn, dan is de veiligheidsregio bereid hele wegen of gebieden af te sluiten. "Liever doen we het niet, maar het kan wel."

Rotterdam Rijnmond

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond sluit tijdens Pasen tientallen locaties (pdf). Hieronder vallen voetbalveldjes, skatebanen, parken en parkeerterreinen.

Ook Goeree-Overflakkee is 'op slot'. De campings, recreatieparken en jachthavens op het eiland zijn volledig afgesloten. Goeree-Overflakkee is een populaire bestemming in het paasweekeinde, onder anderen onder Duitsers.

Zuid-Holland Zuid

In de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid worden er, net als vorig weekend, in eerste instantie geen gebieden afgesloten. Vorige week moest door de drukte uiteindelijk de Biesbosch worden afgesloten.

Wel wordt er intensiever gecontroleerd, onder meer met drones en een politiehelikopter. Ook komt er extra toezicht op het water.

Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland is van plan dit weekend harder op te treden tegen mensen die zich niet aan de maatregelen houden. "We zijn heel terughoudend geweest, maar nu gaan we boetes uitdelen waar het nodig is", zegt Jan Lonink, voorzitter van de veiligheidsregio, tegen Omroep Zeeland.

Veiligheidsregio Zeeland had woensdag al besloten ook tijdens Pasen geen motorvoertuigen tot de boulevard van Vlissingen toe te laten. Aanleiding daarvoor was de grote drukte van afgelopen zondag. "Ook zijn er in onze regio's een paar skateparken waarvan we weten dat daar veel jeugd samenkomt. Die zijn ook dicht in deze periode", vertelt een woordvoerder.

Zeeland maakt zich zorgen door het groeiende aantal toeristen in de provincie, terwijl de zorg er onder grote druk staat. Daarom staat Zeeland sinds 30 maart geen nachtverblijven meer toe.

Brabant (Midden en West, Noord, Zuidoost)

Er is geen formeel verbod in de veiligheidsregio's van Brabant. "Mocht het ergens wel te druk worden, dan treffen wij maatregelen. Ook wordt er strenger gecontroleerd en bekeurd", zegt een woordvoerder.

De politie in Midden- en West-Brabant gaat tijdens het paasweekend heel bewust handhaven. "We zullen in gebieden waar mensen veel samenkomen op mooie dagen zichtbaar aanwezig zijn en mensen aanspreken op ongepast gedrag. En waar nodig zullen we zeker bekeuren."

Een speciaal aandachtspunt voor de politie is waterrecreatie. "Koppels of gezinnen mogen natuurlijk met z'n tweeën of drieën in een bootje gaan zitten. Maar als er meer mensen in een boot worden gesignaleerd, grijpt de politie in. De rode draad blijft de landelijke coronarichtlijnen; die moeten worden gewaarborgd. Het is niet meer mogelijk dat mensen zich na drie weken nog niet bewust zijn van alle maatregelen."

Limburg (Noord, Zuid)

In de Veiligheidsregio Limburg Noord worden dit weekend Duitse auto's tegengehouden door de marechaussee. "Als er geen dringende reden is om de grens over te gaan wordt vriendelijk doch dringend verzocht om te draaien", aldus de veiligheidsregio. Ook worden plekken waar Duitse toeristen normaal op afkomen, extra gecontroleerd.

Ook in het zuiden van Limburg wordt extra gecontroleerd op de grenzen. Daarnaast is - nadat het vorig weekend erg druk was - het Heuvelland afgesloten voor dagtoerisme. Alleen bestemmingsverkeer mag nog in het populaire gebied komen, meldt de veiligheidsregio.

