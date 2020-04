Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Voorlopig geen operaties voor hart- en vaatpatiënten

Cardiologen merken dat veel hartpatiënten vanwege het coronavirus wegblijven van het ziekenhuis. Daarom riep de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) hart- en vaatpatiënten op om zich wel te melden bij acute klachten.

Diverse hartpatiënten vonden de oproep van de NVVC opmerkelijk, omdat ze door de uitbraak van het coronavirus juist niet mogen langskomen met hun klachten. Daar uitten zij hun zorgen over op NUjij.

Een van die hartpatiënten is Ruud Noorman. Hij vertelde dat hij door de uitbraak van het coronavirus voorlopig niet geopereerd kan worden en naar huis gestuurd is.

“Ik mag pas weer bellen als het voelt alsof er een olifant op mijn borst is gaan zitten.” Ruud Noorman

Het hele verhaal met Noorman en de reactie van de NVVC lees je hier:

Mensen met autisme vertellen hoe zij omgaan met de coronamaatregelen

Donderdag was het Wereld Autisme Dag. Ruim 1 procent van de Nederlanders heeft een vorm van autisme. De coronamaatregelen kunnen een grote impact op deze groep hebben. Op NUjij vroegen we daarom hoe mensen met autisme deze dagen doormaken. Lezer Carco heeft ASS en vertelt dat hij de maatregelen juist als prettig ervaart.

“De coronamaatregelen geven mij lucht. Ik heb geen moeilijke afspraken met mensen. Ik mag lekker thuis werken. Ik heb een geldige reden om niet naar de supermarkt te willen. Kortom: veel minder overprikkeling. Ik kan mijn dag zelf indelen en heb alle tijd voor mijn speciale interesses. De haast is uit het leven en ik heb tijd om bij te komen. Ik krijg energie en ben zelfs "bij" met huishouden! Communicatie gaat veel via WhatsApp: geschreven, ideaal. Mensen houden afstand, heel prettig. Natuurlijk ben ik als astmalijder bevreesd voor besmetting en bezorgd om mijn ouders. Maar in tegenstelling tot de meeste mensen ben ik gewend om met angstigheid te leven.” Carco

De zoon van Mikanda heeft ook autisme. Die woont door het coronavirus weer thuis, maar vindt het juist lastig om de nieuwe maatregelen te accepteren.

“Deze tijd waarin we binnen moeten blijven is hij terug naar huis gekomen omdat hij de richtlijnen niet goed duidelijk heeft. Hier kijken we per dag wat hij nodig heeft en hoe alles gaat. Hij is vrachtwagenchauffeur en rijdt momenteel hele vreemde ritten, waardoor zijn leven danig op de kop wordt gezet. Hij volgt het nieuws niet meer omdat dit teveel prikkels geeft. Onder normale omstandigheden is hij zo getraind dat hij kan functioneren op zijn manier. Nu belt hij in paniek op vanuit Duitsland dat mensen zijn papieren niet willen tekenen, dat ze een thermometer in zijn oor proppen of dat hij niet eens naar het toilet mag. Elke dag proberen we van te voren de valkuilen weg te werken. Maar er zijn er zoveel momenteel. Onbegrip is het ergste.” Mikanda

Jongeren voelen zich eenzamer door coronacrisis

De sociale isolatie die deel uitmaakt van de coronamaatregelen zorgt voor steeds meer eenzaamheid. Niet alleen bij ouderen, maar vooral ook bij jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Op NUjij begreep niet iedereen waarom afzondering voor veel jongeren een uitdaging is, dus probeerde gebruiker Melissa_P het uit te leggen.

“Mensen snappen blijkbaar niet dat veel studenten en jongeren uit huis wonend zijn en door de coronacrisis 24/7 in een kamertje moeten verblijven van een paar vierkante meter. De eerste week is te doen en de tweede vaak ook wel maar bij week drie beginnen de muren op je af te komen. Waarom? Omdat veel van deze mensen continu sociale contacten om zich heen hebben om maar juist van dat klein kamertje af te zijn. Nu valt dat weg en moet je wel op je kamer blijven. Ik vind het niet gek of raar dat mensen dan klachten als eenzaamheid ervaren.” Melissa_P

