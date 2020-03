Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) start in april een onderzoek naar het functioneren van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlandse openbare bestuur tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De VNG heeft het NIOD zelf opdracht gegeven voor de studie. Eerder begon het NIOD al een onderzoek naar de rol van de gemeente Amsterdam in de oorlog.

Volgens NIOD-directeur Frank van Vree is "nauwelijks iets bekend over de geschiedenis van de VNG tijdens de Tweede Wereldoorlog" en dient het onderzoek "een groot maatschappelijk en wetenschappelijk belang".

Het onderzoek gaat bestaan uit twee onderdelen. Het eerste betreft volgens het instituut een studie naar de organisatie en activiteiten van de VNG tussen 1933 en 1946. Daarnaast schrijft onderzoeker Hinke Piersma een biografie over de Joodse bestuurskundige Prof. mr. David Simons, die "in zijn werk werd geconfronteerd met grote zakelijke en persoonlijke dilemma's", aldus het NIOD.

De VNG is de koepelorganisatie die gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. Alle Nederlandse gemeenten zijn lid van de VNG. De vereniging werd opgericht in 1912.