De komende week begint koud en nat, later komt de zon weer vaker tevoorschijn en wordt het geleidelijk ietsje warmer.

Maandag is een koude dag met veel maartse buien die vanuit het noorden over het hele land trekken. In de nacht kan het dan net onder het vriespunt zijn, overdag komt het kwik niet hoger dan een graad of acht.

Vanaf dinsdag wordt het droger en gaat de wind wat liggen waardoor het meteen een stuk warmer aanvoelt. De nachtvorst verdwijnt in de loop van de week en overdag lijkt de temperatuur op te gaan lopen naar de 10 graden. Later in de week kan er weer meer bewolking komen.

Het goede nieuws is dat een hogedrukgebied zich boven Centraal-Europa aan het vestigen is. De zuidelijke stroming kan daardoor na komende week voor enkele dagen warmere lucht naar ons land brengen. Juich echter niet te vroeg, want een koudefront is ook onderweg dat die warme lucht weer teniet kan doen.