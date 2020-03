Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten de beste bijdrages en discussies op een rij.

Moeder van Monique op ic: 'Het maakt je machteloos'

In de podcast Dit wordt het nieuws sprak NU.nl deze week met Monique. Haar 68-jarige moeder, tot voor kort een vitale vrouw, ligt door een besmetting met het coronavirus in coma op de intensive care. Via een oproep kwamen we met Monique in contact. Ze was bereid haar zware verhaal met ons te delen.

Kinderen thuis in coronatijd

Dinsdag spraken we met Marieke, een Nederlandse vrouw die in het Chinese Xi'an woont. Twee maanden lang leefden zij en haar gezin in totale lockdown. Op NUjij wisselden veel (groot)ouders hun eigen ervaringen en tips uit om ervoor te zorgen dat zij en hun kinderen hun draai kunnen vinden in deze bijzondere tijden. Zo ook grootvader FB52.

“Ik ben grootvader van één kleinkind van vier dat ik nu maanden niet kan zien. Ik was gewend minstens één keer in de week haar uit school op te halen en bij haar thuis te begeleiden, vooral veel voorlezen. Ik ben de laatste dagen begonnen met gebruik van de dictafoon van m'n iPhone om voor te lezen in hapklare brokken, hoofdstuk voor hoofdstuk en dat als .m4a-bestand (samen met de respectieve plaatjes) per WhatsApp op te sturen. Mijn schoondochter kan dit uitstekend bij haar dagindeling gebruiken. En ik heb het gevoel nog iets te betekenen voor mijn kleinkind.” FB52

Dierbare herinneringen aan Liesbeth List

Vrijdag is actrice en zangeres Liesbeth List op 78-jarige leeftijd overleden. Op NUjij deelden lezers hun condoleances, maar ook vooral hun dierbaarste herinneringen aan één van de grootste zangeressen die Nederland gekend heeft. Lezer Joris_van_Praag vertelt over de belangrijke rol die List speelde bij de uitvaart van zijn oma.

“Mijn oma wilde graag dat tijdens haar uitvaart de Matthäusliederen van Liesbeth List ten gehore gebracht werden. Mijn oma had deze echter alleen op een cassettebandje en de uitvaartonderneming had alleen een cd-speler. Mijn vrouw trok de stoute schoenen aan en stuurde Liesbeth List via haar website een bericht waarin zij de situatie uitgelegde. We kregen een berichtje terug met daarin alleen maar de tekst: 'Gecondoleerd, waar mogen wij het naartoe sturen?' Nog dezelfde dag ging de deurbel; een koerier kwam de cd afgeven, samen met een condoleancebriefje van Liesbeth List en haar management. Niets dan hulde voor deze snelle actie. Nu is het jouw beurt, mevrouw List. Rust zacht.” Joris_van_Praag

Huurders hoeven het huis niet uit tijdens coronacrisis

Goed nieuws voor huurders die door de coronacrisis hun inkomsten verliezen en hun huur niet meer kunnen betalen. Zij mogen in deze periode niet uit huis worden gezet.

Dit heeft wel gevolgen voor verhuurders. Op NUjij legden veel verhuurders uit wat deze maatregel voor hen betekent. Zij lopen hierdoor hun inkomsten mis en maken zich daarom zorgen. Ook lezer Jim_Koppelaar.

“Geldt dit dan ook voor de particuliere sector? Als ik als verhuurder twee panden bezit en de huur mijn inkomstenbron is, dan wordt het probleem van de huurder naar de verhuurder verlegd. Uiteindelijk moet de verhuurder wel de rekeningen betalen en die wordt ook geacht de staat van het verhuurde pand op een degelijk niveau te houden. Zowel de huurder als verhuurder heeft in moeilijke tijden plichten. Niet-vermogende verhuurders worden hier met een potentieel probleem opgezadeld door de minister. Voor grote organisaties ligt dat anders, aangezien die zoveel panden en mogelijke buffers hebben.” Jim_Koppelaar

Partner en kantoorgenoot, gaat dat samen?

Nu een groot deel van Nederland thuiswerkt, is de kans groot dat je partner je kantoorgenoot is geworden. NU.nl tipte in dit artikel hoe je het in deze periode toch gezellig kunt houden als je op elkaars lip zit.

Onze bezoekers deelden hun eigen aanvullende ervaringen. ArthurD2 benadert de situatie positief.

“Gelukkig heb ik de luxe dat ik thuis een eigen kantoortje (mancave) heb waar ik kan werken. M'n vrouw was altijd al thuis voor de kids en ze laten me tijdens werk met rust. Dat er af en toe koffie en een koekje gebracht wordt, daar klaag ik niet over. Ik vind het verder wel heerlijk om nu eens samen met m'n gezin te kunnen lunchen. Via Skype spreek ik de directe collega's met regelmaat. Ik zal blij zijn als alles weer normaal is. Maar geniet van de periodes thuis en maak er wat moois van.” ArthurD2

