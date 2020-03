De zomertijd gaat het komend weekend in. Maar aan het weer is dat niet op te maken, integendeel. In plaats van zomers weer krijgt Nederland vanaf zondag te maken met de eerste lange te koude periode sinds november. Een vlok natte sneeuw is ook niet uitgesloten.

Zondag komt er veel koude lucht naar ons land. Ligt het kwik zaterdag overdag nog rond een graad of 12, op zondag komt de temperatuur overdag niet hoger dan 8 graden.

In combinatie met een stevige noordenwind levert dat een gevoelstemperatuur van tegen het vriespunt op, meldt Weerplaza.

Ook de nieuwe week gaat geen weer bieden om buiten van de lange avonden te genieten. Sterker nog: het blijft koud met maxima die amper de dubbele cijfers halen.

Mogelijk zelfs hagelbuien en vlokken sneeuw

Daarbij worden zonnige momenten afgewisseld met veel bewolking en een enkele (maartse) bui met kans op hagel en mogelijk zelfs een vlok natte sneeuw. In de nachten koelt het vaak af tot rond of net iets onder het vriespunt.

De aanvoer van de koude lucht uit het noorden leidt tot iets dat sinds november niet is voorgekomen: een lange periode met te koud weer voor de tijd van het jaar. "Waar we begin april normaal kunnen rekenen op een graad of 14 of 15, moeten we het nu doen met 'slechts' 8 tot 10 graden", stelt weerman Lars van Galen. "Daarmee komen we dus 5 graden 'tekort' voor begin april."