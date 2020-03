Touroperator Corendon annuleert alle vakanties die stonden gepland voor de periode tot 1 juni. De reisorganisatie zegt tot dit besluit te zijn gekomen door een combinatie van factoren, zoals het reisadvies van de overheid en de maatregelen die gelden op de diverse vakantiebestemmingen.

Corendon betaalt het bedrag dat reizigers al hebben aanbetaald niet terug, wat wel gebruikelijk is wanneer de reisorganisatie een reis annuleert, maar geeft klanten een voucher waarmee ze een andere vakantie bij Corendon kunnen boeken. Het bedrijf zegt zich ervan bewust te zijn dat dit niet de gebruikelijke procedure is.

"De huidige situatie is echter zo uitzonderlijk dat Corendon zich op het standpunt heeft gesteld dat het gerechtvaardigd is om hiervan af te wijken. Corendon is samen met de reis- en luchtvaartbranche in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Autoriteit Consument & Markt over deze wijze van terugbetaling", aldus Corendon.