Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten de beste bijdrages en discussies op een rij.

Hulp gezocht en scherpe vragen beantwoord via NUjij

De laatste dagen en weken wordt record na record gebroken op NUjij. Dagelijks krijgen we veel vragen en opmerkingen binnen over het coronavirus. Daardoor weten we beter wat er bij jullie leeft. De belangrijkste vragen beantwoorden we in een artikel. Dit bericht wordt constant geüpdatet en we maken ook regelmatig nieuwe artikelen op basis van jullie vragen. Blijf die dus vooral stellen.

Afgelopen week werden door het land allerlei initiatieven gestart voor mensen die extra hulp kunnen gebruiken in deze periode. Ook op NUjij deden we een oproep voor Amsterdammers die hulp nodig hebben of willen aanbieden. Hier werd enthousiast op gereageerd en we hebben mensen aan elkaar kunnen koppelen om te helpen bij boodschappen doen.

Rutte spreekt het land toe over coronavirus

In een historische toespraak lichtte Mark Rutte de coronamaatregelen toe en riep hij op om voor elkaar te zorgen. Naast kritiek op de maatregelen was er op NUjij ook ruimte voor positieve geluiden over de toespraak. Volgens gebruiker Chris1 waren deze verbindende woorden precies wat het land nu nodig heeft.

“Persoonlijk vond ik het een indrukwekkende toespraak. Het is te makkelijk om commentaar te hebben. [...] Inderdaad wordt dit een zware klus. Ik heb te doen met alle ondernemers, zzp'ers en ziekenhuispersoneel. Financieel is en wordt het zeker geen makkelijke tijd, waarin veel mensen te maken krijgen met financiële problemen en faillissementen. Het is ingewikkeld en het is heel goed dat Rutte oproept tot verdraagzaamheid, begrip en vertrouwen. Deze toespraak is uit het hart, heeft geen politieke kleur en toont leiderschap. Je kunt je soms afvragen of de juiste beslissingen genomen worden, maar niemand kan in de toekomst kijken of dit de juiste maatregelen zijn. Deze toespraak staat in ieder geval als een huis, en is precies wat we nu nodig hebben. Sterkte iedereen. Met diep respect.” Chris1

Scholen worden alleen open gehouden voor eindexamenleerlingen

Maandag werd het bevestigd: de scholen blijven dicht. Alleen voor de eindexamenkandidaten van dit jaar blijven de deuren nog wel open ter voorbereiding op de examens. Uiterlijk 6 april wordt bepaald of deze eindexamens doorgaan. Noa is zelf examenleerling en vindt het alleen maar steeds onduidelijker worden.

“Alles zorgt voor stress, ik ben zelf examenleerling en ik wil gewoon dat het nu eens duidelijk wordt. De hele tijd wisselen en vage informatie geven helpt echt niet. Ik kan me niet concentreren, omdat ik me zorgen maak en enorm veel stress ervaar. Ik hoor dit van bijna al mijn medeleerlingen. Maak een besluit en zorg ervoor dat wij zo min mogelijk stress ervaren.” Noa_Valkenburg

Nu écht overal 100 kilometer per uur

Nu alle verkeersborden zijn vervangen, is het officieel: sinds maandag geldt de nieuwe maximumsnelheid overal. Gebruiker Dutchboy is enthousiast, al denkt hij dat het nog wel even kan duren voordat het effect op de stikstofuitstoot duidelijk wordt.

“Het is jammer dat de invoering van 100 kilometer per uur samenvalt met de eerste zware coronamaatregelen. Hierdoor is niet goed te meten wat de effecten op dit moment zijn. Dat is zonde, want ik ben een voorstander van deze maatregel. Het zal even duren, maar mijns inziens zal dit alleen maar voordelen opleveren. Voordeel in reistijd, minder files, minder verkeersdoden en hopelijk ook een omslag in gedrag en denken. Dus hopelijk minder agressie, nerveus en asociaal weggedrag. 130 in plaats van 100 kilometer per uur levert voor de meeste mensen nauwelijks tijdwinst op, een enkeling daargelaten. [..] Het mag weleens gezegd worden dat deze regering ook goede maatregelen treft. Nu maar hopen dat het 100 blijft.” Dutchboy

Creatieve ideeën: kerkdiensten in de huiskamer

Een van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is dat evenementen met meer dan honderd mensen verboden zijn. Dat betekent dat de kerken op zondagochtend leeg zijn. Met ruim 140.000 kerkgangers die vorige week online vanuit huis meekeken of -luisterden lijkt er een creatieve oplossing te zijn gevonden. Voor Jehova’s getuige Networkdrone is het thuisblijven wel even wennen.

“Wij hebben sinds begin vorige week geen vergaderingen (diensten) meer en ook gaan we niet meer langs de deuren. Alle diensten zijn ook vanaf die datum beschikbaar gesteld voor ons op onze streamingdienst. Wat ik er persoonlijk van vind, is dat ik het jammer vind, maar begrijpelijk. Het is nodig om mee te helpen bij het voorkomen van een verdere verspreiding. Maar het onderlinge contact is nu wel weg, en dat is moeilijk. Via internet is gewoon niet hetzelfde als persoonlijk contact.” Networkdrone

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.