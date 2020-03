Vrijdag wordt gekenmerkt door veel bewolking, waar soms wat lichte regen of motregen uit valt. De meeste neerslag wordt verwacht in het zuidoosten van het land.

In het noorden blijft het droog, met in de namiddag ook wat zon. De opklaringen breiden zich in de avond over het hele land uit.

De middagtemperatuur is om en nabij de 8 graden. De noordoostenwind is matig tot krachtig en maakt het extra fris.

Het weekend wordt zonnig, al is zaterdag in het zuiden meer bewolking aanwezig. Met maxima rond 9 graden is het fris voor de tijd van het jaar.