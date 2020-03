Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft zijn ontslag ingediend bij de koning. Dat maakt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekend. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn) neemt de coronabestrijding permanent over.

Premier Mark Rutte liet op een persconferentie weten dat Bruins wegens oververmoeid terugtreedt. Bruins laat in een reactie op twitter weten dat hij fysiek niet meer in staat in om zijn werk goed te kunnen uitvoeren.

Minister De Jonge neemt het coronadossier volledig over. Er wordt een nieuwe minister gezocht die de vrijgevallen zorgdossiers van Bruins overneemt.

Hij was op het ministerie van Volksgezondheid verantwoordelijk voor de bestrijding van de coronacrisis. "Het bestrijden van de coronacrisis vergt topsport van het hoogste niveau", aldus Bruins (56). De lange dagen en intense weken hebben bij de oud-minister hun tol geëist.

Woensdagavond werd Bruins (56) onwel tijdens het debat over het coronavirus. Uiteindelijk kon hij op eigen kracht de vergaderzaal in de Tweede Kamer verlaten. Later liet Bruins via Twitter weten last te hebben van "een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken".

Premier Rutte dankte zijn partijgenoot voor zijn inzet de afgelopen weken en heeft nog geprobeerd Bruins op andere gedachte te brengen. "Maar hij [Bruins red.] zegt dat de aard van de crisis vraagt om een bewindspersoon die er meteen weer vol voor wil gaan."

Bruins was sinds 2017 minister. Van 2012 tot 2017 was hij bestuursvoorzitter van het UWV. Ook was hij kort staatssecretaris van Onderwijs tijdens het kabinet Balkenende III.

