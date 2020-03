Minister Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport) heeft zijn ontslag ingediend bij de koning. Dat maakt het Kabinet van de Koning donderdag bekend. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) neemt zijn taken over totdat er een opvolger is.

Er wordt niet bij vermeld waarom Bruins zijn ontslag indiende. Hij is op het ministerie van Volksgezondheid verantwoordelijk voor de bestrijding van de coronacrisis.

Woensdagavond werd Bruins onwel tijdens het debat over het coronavirus. Uiteindelijk kon hij op eigen kracht de vergaderzaal in de Tweede Kamer verlaten.

Later liet Bruins via Twitter weten last te hebben van "een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken".

Hij ging tijdens het debat naar huis en zou donderdag weer aan het werk gaan.

Het ontslag is op "de meest eervolle wijze" verleend.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.