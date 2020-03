Donderdag overheerst de bewolking en zijn er alleen in het zuiden en zuidoosten periodes met zon.

Lokaal valt er wat regen of motregen. De middagtemperatuur varieert van 7 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden.

De wind is zwak tot matig en draait naar het noorden.

Vrijdag klaart het op. Ook het weekend is droog en vrij zonnig, maar met een graad of 10 en een stevige oostenwind ietwat fris.