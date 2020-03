Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Corona verstoort het leven nu ook in Nederland

Deze week was Nederland in de ban van het coronavirus. Mensen moeten zoveel mogelijk thuis werken, sociale contacten vermijden en bij griepverschijnselen moet je per direct thuis blijven. Donderdag werd bekendgemaakt dat deze maatregelen tot 31 maart voor heel Nederland zullen gelden. Daarnaast zijn evenementen met meer dan honderd man afgelast.

Toch blijven de scholen open, wat voor veel verontwaardiging zorgt onder de leraren. Op NUjij vroegen we aan docenten wat ze ervan vonden.

“Want middelbare scholieren hebben babysitters nodig? De helft van mijn leerlingen is er niet, dus ik kan alle lessen alsnog gaan draaien als we weer meer bezetting krijgen. Toetsen mag ik niet afnemen, want te weinig leerlingen. Al mijn lessen staan ook online en van elke uitleg heb ik een video opgenomen. Ik zie geen enkele reden om 2000 pubers bij elkaar te brengen en zo een broeihaard te worden voor ze, terwijl we met exact hetzelfde rooster ook thuis aan de slag kunnen. Ja, het kost me meer werk, maar m’n gezondheid is me ook wat waard.” Celeste85

Ook horecaondernemers hebben het lastig. Al de eerste dag nadat de maatregelen bekend werden gemaakt, stijgt het aantal annuleringen met 50 procent. Dat deze sector hard wordt geraakt, blijkt ook op NUjij.

“Ik ben ondernemer en hoop dat het niet zoals in België tot een afsluiting van alle horeca gaat komen. We hebben maatregelen getroffen voor zowel personeel als gast en we doen wat we kunnen om de verspreiding te voorkomen.” Gerben_Engelkens

Erik hoopt dat er snel een knoop wordt doorgehakt wat betreft verdere maatregelen.

“Het is nu balanceren tussen wet en wijsheid. Ik hoop dat de Tweede Kamer ook bij ons de knoop doorhakt. Liever ga ik met zn allen drie weken verplicht dicht, dan elke dag open te moeten zijn tegen beter weten in. Vanochtend zijn op twee na alle reserveringen welke wij hadden staan geannuleerd door de gast. Ik verwacht dat de andere reserveringen zo ook nog afbellen… Hak de knoop door, dan weten we waar we mee moeten gaan dealen, in plaats van ons in het ongewisse laten.” Erik_van_der_Klolk

Coronabesmet persoon aan het woord

Eerder in de week spraken we met lezer Bas, die zelf besmet is geraakt met het coronavirus. Hij vertelde dat de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) zo overbelast is geraakt dat ze weinig contact met hem onderhielden. Hij maakte zich zorgen omdat de rest van zijn familie ook ziek begon te worden. Klik op de link hieronder om het artikel te lezen.

Federatie Indische Nederlanders boos na excuses koning

Koning Willem-Alexander bood vorige week in Indonesië zijn excuses aan voor het geweld dat na de Indonesische onafhankelijkheid plaatsvond. Dit leidde tot teleurstelling bij de Federatie Indische Nederlanders, omdat er hiermee "voorbij wordt gegaan aan het leed van Indisch Nederland".

De meningen op NUjij over de excuses van de koning waren verdeeld. Volgens gebruiker Ankov zat de koning in een spagaat, maar hij is blij dat er wel excuses aangeboden zijn.

“Excuses maken is tegenwoordig zó beladen... Doet hij het niet zijn de Indonesische nabestaanden kwaad, doet hij het wel zijn blijkbaar de Indische Nederlanders kwaad. Het is inmiddels zoveel jaar na dato, iedereen die het meegemaakt heeft is (hoog)bejaard en zal een volgend moment over X jaar niet meer meemaken. De koning kan geen excuses maken namens het Indonesische verzet, maar wel namens Nederland. Dat doet hij zonder dat het geëist wordt. Ik vind het een mooi gebaar.” Ankov

Amazon gaat de strijd aan met bol.com en CoolBlue

Nu Amazon in Nederland is neergestreken hebben CoolBlue en bol.com er een grote concurrent bij. Veel NUjij'ers gaven aan de overstap naar Amazon te willen maken als de prijzen laag genoeg waren, maar gebruiker Fabio denkt dat een lage prijs niet genoeg zal zijn om Bol en CoolBlue te verslaan.

“Ten eerste in een markt is niemand zeker van een marktleider positie in een continu veranderende zakelijke/klant omgeving waarbij specifieke vereisten nodig zijn om jezelf te positioneren. Amazon heeft de budgetten om dit waar te maken maar zijn ze ook in staat om de gevestigde grote spelers moeilijk te maken? Hebben ze gedegen onderzoek gedaan naar het behoefteprofiel van de Nederlandse consument? Ik denk dat lagere prijzen niet genoeg zijn om jezelf te onderscheiden. Snelle service en gebruiksvriendelijkheid zal een grotere rol spelen om omzet weg te nemen van Bol.com en CoolBlue. Een sterk marketingconcept met een specialismerol in de e-commerce industrie is nodig om de aandacht van de gebruikers te trekken.” Fabio

