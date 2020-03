Een Duitse sekte probeert leden te werven bij Hogeschool Saxion in Enschede, meldt RTV Oost vrijdag. De politie zegt in gesprek met NU.nl op de hoogte te zijn.

Studenten van de hogeschool zeggen tegen RTV Oost dat de sekte een Nederlandstalige folder heeft gemaakt om de studenten over de streep te trekken. Vermoedelijk zijn ook minderjarige studenten gevraagd om zich aan te sluiten bij het genootschap.

Tenminste één Enschedese student is toegetreden tot de sekte, die zichzelf Christians noemt. Dat werd duidelijk toen de ouders van de twintigjarige jongen hun zoon deze week naar huis probeerden te krijgen.

Volgens de ouders kwam hij in aanraking met de sekte toen hij in Utrecht deelnam aan de Mars voor het Leven, een protest tegen abortus. Daar ontmoette hij een sektelid, met wie hij sinds drie weken in een commune leeft.

"Hij is totaal gehersenspoeld", zegt de vader van de jongen tegen RTV Oost. "Als ik nu met hem praat, heb ik niet het gevoel dat ik met mijn zoon praat, maar met een bandrecorder."

Een woordvoerder van de politie zegt in gesprek met NU.nl onderzoek te doen naar strafbaarheid, maar benadrukt dat de vrijheid van godsdienst een grote rol speelt. "Daarbij is de jongen meerderjarig, wat betekent dat hij zelf mag beslissen over zijn geloof en pad."