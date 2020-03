In Frankrijk gebeurt precies het omgekeerde, concludeert Hijink. Omdat kinderen milde klachten hebben, verspreiden zij het virus sneller. De scholen gaan daar dicht, net zoals in België. De SP'er wil per brief een onderbouwing van waarom het kabinet afwijkt van dit beleid in het buitenland.



Rutte wil dat niet doen. "Daar is geen tijd voor. We moeten een crisis managen", zegt de premier. Zo'n overzicht beschouwt hij als "nice to have" en niet als "need to have".