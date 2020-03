Jesse Klaver van GroenLinks is vooral "enorm trots op Nederland". En dan met name het zorgpersoneel, dat doorwerkt in het weekend en niet altijd voldoende beschermd is. Dat geldt ook voor het schoonmaakpersoneel. Groepen die het al niet makkelijk hebben, zegt Klaver.



Net als Segers, heeft Klaver het gevoel dat Nederland achterloopt. Hij vindt dat minister Bruins meer controle moet krijgen. "Dit is niet de tijd om te polderen."



Hij maakt zich niet zozeer zorgen over de overheidsfinanciën, maar wel over de mensen die al dan niet tijdelijk hun baan verliezen. "Zij moeten gecompenseerd worden", zegt hij. Dat gaat met name om mensen die het al niet zo breed hebben, zoals horecapersoneel of muzikanten.