De Koninklijke Marechaussee heeft maandagavond bij Schiphol drie Amsterdammers opgepakt nadat in hun voertuig een geladen vuurwapen werd gevonden. Zij worden tot dusver alleen verdacht van verboden wapenbezit.

De negentien- en twintigjarigen oogden "nerveus" en hebben nog geen verklaring afgelegd over het wapen. "Het is zodoende nog niet duidelijk van wie het wapen is, en daarom zitten zij allen vast", aldus een woordvoerder van de marechaussee.

Volgens de marechaussee probeerde de bijrijder uit te stappen en een tas op de achterbank te gooien. Daar werd het geladen pistool uiteindelijk in gevonden. De woordvoerder kon in gesprek met NU.nl nog niet bevestigen of er extra munitie is aangetroffen en of het drietal een reden heeft gegeven voor hun bezoek aan Schiphol.

Na het aantreffen van het vuurwapen is een woning in Amsterdam doorzocht. De huiszoeking leverde geen verder bewijs op, aldus de marechaussee.

Dat zo vlak bij Schiphol verdachten met een vuurwapen worden opgepakt, is volgens de woordvoerder "erg opmerkelijk". Het Team Vervolg Onderzoeken (TVO) onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) doet nader onderzoek.