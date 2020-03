Op de eerste dag van het staatsbezoek aan Indonesië heeft koning Willem-Alexander excuses aangeboden voor het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949).

Hij deed dat tijdens een speech in het paleis van de Indonesische president Joko Widodo.

"Voor de geweldsontsporingen van Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen", aldus de koning tijdens de toespraak. "Dit doe ik in het volle besef dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven."

Het is voor het eerst dat een Nederlands staatshoofd excuses aanbiedt voor het geweld dat is gebruikt tijdens deze periode.

Eerder op de dag legde de koning samen met koningin Máxima al een krans op het Indonesisch ereveld Kalibata, waar onder anderen slachtoffers van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog begraven zijn.

Het koningspaar blijft vier dagen in Indonesië.