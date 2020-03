Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws.

Nederlanders gebruiken minder plastic tassen

Nederlanders nemen sinds het verbod op gratis plastic tassen vaker een eigen draagtas mee naar de winkel. Het aantal plastic draagtassen per Nederlander lag in 2018 op gemiddeld 35 stuks. Dat is 80 procent minder dan in 2015, het laatste jaar waarin de tassen gratis mochten worden meegegeven.

Nederlanders nemen vooral eigen tassen mee bij het doen van boodschappen, met name bij een bezoek aan de supermarkt (94 procent) en winkels als de bakker en slager (91 procent). Ongeveer twee op de drie Nederlanders nemen ook een tas mee naar de markt.

Eerste kievitsei van het jaar gevonden

Het eerste kievitsei van 2020 is maandag gevonden in de Gelderse plaats Bruchem. Met de ontdekking van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen van 2020 begonnen. Het zoeken van de kievitseieren is een traditie in Nederland. Omdat een kwart van de totale Europese populatie van vogels in Nederland broedt, is dit een belangrijk land voor het dier.

Vrouw (91) wint tachtig jaar na oplossen rebus alsnog de hoofdprijs

Een 91-jarige vrouw uit Hoogvliet heeft tachtig jaar na het oplossen van een rebus alsnog haar antwoord opgestuurd naar snoepwinkelketen Jamin. Omdat destijds geen winnaars bekend werden gemaakt - vermoedelijk vanwege de Tweede Wereldoorlog - heeft de vrouw alsnog de hoofdprijs gewonnen.

De vrouw is dinsdag thuis verrast met de hoofdprijs. Oorspronkelijk was dat een Erres-radiotoestel van 195 gulden. Maar omdat een authentiek exemplaar niet meer te verkrijgen was, heeft Jamin een "ietwat gereviseerde en gemoderniseerde" versie van de buizenradio aan de vrouw cadeau gegeven.

Einde ebola-uitbraak in zicht

Het einde van de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo (DRC) is in zicht. Gezondheidsorganisatie WHO meldt deze week dat de laatste ebolapatiënt uit het ziekenhuis ontslagen is en dat er al twee weken geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld.

Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO spreekt van "zeer goed nieuws voor de hele wereld".

De griepepidemie in Nederland is officieel voorbij

De griepepidemie die half februari begon, is officieel voorbij. Vorige week brachten opnieuw minder mensen met griepverschijnselen een bezoek aan de huisarts. Omdat voor de tweede week op rij minder dan 58 op de 100.000 mensen met griepverschijnselen langs de huisarts gingen, is de griepepidemie officieel afgelopen. Janneke Hendriksen, huisarts en onderzoeker bij het Nivel, vertelt dat het griepseizoen in vergelijking met de afgelopen jaren mild is verlopen.