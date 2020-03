Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Jouw vragen beantwoord tijdens de klimaatdag op NUjij

Donderdag vond de klimaatdag plaats op NUjij. Hiervoor hebben wij vijf klimaatexperts uitgenodigd om brandende vragen over het klimaatbeleid en verduurzaming te beantwoorden. De panel bestond uit:

Sible Schöne, adviseur en oud-directeur van Hier Klimaatbureau;

Marc Londo, deskundige Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en energieonderzoeker Universiteit Utrecht;

Mariken Stolk, adviseur duurzame energie bij Milieu Centraal;

Guus Mulder, consultant innovatie en duurzaamheid TNO;

Rolf Schuttenhelm, klimaatjournalist van NU.nl.

Tussen 12.00 en 15.00 uur werden er ruim honderd vragen beantwoord. Hier een voorbeeld van wat er allemaal gevraagd werd.

Paulusm vroeg zich af: Hoe lang houden we nog aardgas (import en bio)?

“Nog best lang. Ongeveer de helft van onze energievraag wordt momenteel gedekt door aardgas. Niet alleen vanwege het klimaat, maar ook omdat de gaswinning in Nederland afloopt, zullen we hard moeten werken om dat gasverbruik te verlagen. Maar we komen van ver, ook in vergelijking met andere Europese landen. Het zou een hele prestatie zijn als we in 2050 zo ver waren dat de resterende vraag naar aardgas zou kunnen worden gedekt met biogas.” Marc Londo, NVDE

TheKeyIsNuance vraagt: Ik heb een nieuwbouwwoning op het oog die waarschijnlijk zonnepanelen heeft. Op welke zaken moet ik letten om het meeste uit de panelen te halen?

“Waar je vooral op moet letten is het vermogen per paneel (in Wp), de garanties die je krijgt op de panelen (en van wie de garantie komt) en waar de panelen komen te liggen. De beste oriëntatie is op het zuiden, en vermijd schaduw.” Mariken Stolk, Milieu Centraal

Hier kun je een samenvatting van de klimaatdag vinden. Wil je de hele discussie lezen? Hier lees je de vragen over het klimaatbeleid en over verduurzamen.

Steeds meer mensen naar voedselbank

Het aantal Nederlanders dat gebruikmaakt van de voedselbank groeide in 2019 naar 151.000, een stijging van 8 procent. Dat komt onder meer door de langdurige armoede in Nederland.

Het zijn niet enkel de mensen die langdurig in armoede leven. In de crisisjaren raakte lezer Erik_Brouwers zijn baan kwijt en moest plots naar de voedselbank. Op NUjij werd er gediscussieerd over de vooroordelen van de voedselbank, maar die probeert hij met zijn persoonlijke verhaal te ontkrachten.

“Het is goed dat er voedselbanken zijn. Ik lees hier best wel wat vooroordelen. Er zijn zoveel redenen waardoor iemand in de problemen komt en bij de voedselbank belandt. Lang verhaal kort: ik ben hoogopgeleid, had een meer dan goed betaalde baan. En dan na een overname sta je op straat. In de crisisjaren. Ik kon geen werk vinden in mijn vakgebied en ook voor de meest eenvoudige banen kwam ik niet in aanmerking. En dan kom je in de bijstand, gedwongen verkoop huis, restschuld en schuldsanering. Ik solliciteerde volop, als voormalig personeelsmanager heb ik er wat verstand van. Maar het lukte niet. Het UWV en de gemeente hebben niks te bieden en werkten zelfs tegen. Ik wilde een opleiding volgen voor de gehandicaptenzorg, kon geld lenen van een particuliere stichting. Wat zegt de gemeente? Door een opleiding te volgen en stage te lopen; ben je minder beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Ik was blij dat de voedselbank er was. Als alleenstaande werkzoekende vader in de bijstand is het geen pretje.” Erik_Brouwers

Meer buitenlandse stages voor mbo-studenten

Het buitenland raakt bij mbo-studenten steeds meer in trek. In 2017, het meest recente jaar waarvan de cijfers beschikbaar zijn, ging 8 procent van de mbo-studenten op een buitenlandse stage.

We vroegen op NUjij naar de ervaringen van de mbo’ers. Lezer Welly75 vertelde hier uitgebreid over en gaf tips voor de studenten die ook mogelijk in het buitenland stage willen lopen.

“Ik deed internationale handel en groothandel. In de UK (Wales) en Finland kwam ik te werken op een kantoor. Een baan van 9.00 tot 17.00 uur. In de UK zat ik na twee dagen al aan de telefoon, zodat de receptioniste ook even kon weglopen. In het Engels. Zo eng de eerste keer, maar ze liep gewoon weg. Een goede keuze, achteraf. Zo leer je het. Ik hielp bij de finance, verkoop, typte wat brieven over en hielp met van alles. [..] Het is al negentien jaar geleden, maar ik zag die tijd ook al had ik een beetje heimwee, als een belangrijke tijd van mijn leven. Met name omdat je ook echt op een campus mag wonen. Je kan het dus echt voelen en zien hoe het is om een kamertje te krijgen als MBO-student. Een eetzaal, en in Finland een gratis sauna voor studenten. Mijn advies: ga naar een dorpje met een universiteit en campus. Ga niet naar de grote stad, maar woon tussen de lokale studenten.” Welly75

