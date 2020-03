Belangenorganisatie COC Amsterdam schort haar samenwerking op met stichting Amsterdam Gay Pride en eist het aftreden van voorzitter Frits Huffnagel. Dit naar aanleiding van uitspraken die Huffnagel deed in het radioprogramma Spraakmakers.

Huffnagel sprak in het NPO Radio 1-programma over de vluchtelingenproblematiek aan de grens van Turkije en Griekenland. "Wij zien een kind en denken dan 'oh wat zielig', terwijl we niet die vader die daarachter staat zien die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die daarachter staat die dat heeft gefaciliteerd", zei Huffnagel. "Die mensen moeten hier niet naartoe."

Het COC Amsterdam zegt het in een open brief aan de organisatie van de Amsterdam Pride "volstrekt" oneens te zijn met deze "zeer ongenuanceerde" uitspraken over vluchtelingen en migranten. "We willen u aanraden om serieuze maatregelen te nemen, waaronder minimaal het doen aftreden van de voorzitter. Op basis van uw eigen 'Guiding Principles' denken we dat dit zeker van toepassing is", is te lezen in de brief.

Pride Amsterdam reageerde woensdag op Facebook al op de commotie die was ontstaan na de uitzending. Hierin benadrukt Pride Amsterdam van mening te zijn dat "personen die hun land ontvluchten vanwege hun geaardheid altijd een beroep moeten kunnen doen op de gastvrijheid van het vrije westen". Volgens COC Amsterdam distantieert de organisatie van Pride Amsterdam zich in dit statement te weinig van de uitspraken.

NU.nl is in afwachting van een reactie van stichting Amsterdam Gay Pride.