Is het slim om zonnepanelen te kopen? Hoe ga je van het gas af? Neemt het kabinet wel de juiste maatregelen tegen klimaatverandering? En wat zijn de gevolgen van dit beleid? Om antwoord te geven op deze en andere klimaatvragen, organiseren we vandaag een live klimaatsessie op reactieplatform NUjij. Praat mee!

Verschillende experts zitten klaar om jouw vragen te beantwoorden en met je in gesprek te gaan op ons reactieplatform NUjij. Natuurlijk kun je ook met andere bezoekers van NU.nl praten, discussiëren en ervaringen uitwisselen.

Tussen 12.00 en 13.30 uur kun je meepraten en vragen stellen over het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid en de gevolgen daarvan. Van 13.30 tot 15.00 uur bespreken we wat jij kunt (en moet) doen om te verduurzamen.

Deze deskundigen doen mee: Sible Schöne, adviseur en oud-directeur van Hier Klimaatbureau;

Marc Londo, deskundige Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en energieonderzoeker Universiteit Utrecht;

Mariken Stolk, adviseur duurzame energie bij Milieu Centraal;

Guus Mulder, consultant innovatie en duurzaamheid TNO;

Rolf Schuttenhelm, klimaatjournalist van NU.nl.

Na deze klimaatsessie weet jij meer over verduurzaming en het Nederlandse klimaatbeleid en heb je antwoord gekregen op voor jou relevante vragen. Na afloop vatten we de belangrijkste antwoorden samen in een artikel.

Wat is NUjij?

Reactieplatform NUjij is de plek om te praten over het nieuws. Onder elk artikel van NU.nl kan je jouw mening geven, in gesprek gaan met anderen en vragen stellen aan de redactie.

Je leest wat anderen van actuele onderwerpen vinden en er komen reacties voorbij van mensen die direct betrokken zijn bij het nieuws. Bijvoorbeeld verpleegkundigen die reageren op een ontwikkeling in de zorg of piloten die hun mening geven over een staking op Schiphol.

Elke week komen er zo'n 50.000 reacties binnen. Je kunt NUjij vinden bij elk artikel door boven- of onderaan op het tekstballonnetje te klikken.