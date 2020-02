Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws.

Eerste asperges van het seizoen dienen zich sneller aan

Het gebrek aan sneeuw en lage temperaturen blijkt goed nieuws voor de Nederlandse aspergetelers. 'Het witte goud' is door de opvallende weersomstandigheden liefst enkele weken eerder beschikbaar dan normaal, al dan niet in "dunnere, maar niet minder smaakvolle versies".

De situatie is niet uniek, vorig jaar lagen de eerste asperges immers ook al begin maart op het bord bij liefhebbers. Deskundigen vermoeden dat het veranderende klimaat de aankomende jaren voor eenzelfde situaties zorgt.

Genderkliniek opent haar deuren in Nijmegen

Goed nieuws voor meiden en jongens die zich niet thuis voelen in hun lichaam en van geslacht willen veranderen. In het Radboudumc in Nijmegen wordt maandag een eerste transgenderkliniek geopend die zich specifiek richt op kinderen en jongeren, schreef Trouw deze week.

Het nieuwe expertisecentrum Geslacht & Gender wil per jaar 140 jongeren helpen. Zij wachten mogelijk al lange tijd op een behandeling, aangezien de wachtlijsten in de vraag naar transgenderzorg de laatste jaren steeds langer werden.

Wereldrecord planking gebroken

De 62-jarige Amerikaan George Hood verbaasde deze week vriend en vijand toen hij het wereldrecord planking op een daverende acht uur, vijftien minuten en vijftien seconden zette. Het oude record uit 2016 werd met een kwartier verbeterd.

Hood had het record al eerder op zijn naam staan, maar verloor het in een rechtstreeks duel met de Chinees Mao Weidong. Na negen jaar training, waarin hij zich ruim 270.000 keer opdrukte en 674.000 sit-ups deed, vond deze week het beslissende moment plaats.

George Hood tijdens zijn recordpoging. (Foto: Guinness World Records)

Schotland doet als eerste land prijzen op menstruatieproducten in de ban

Schotse vrouwen krijgen binnenkort de beschikbaarheid over gratis menstruatieproducten, nadat het parlement een wetsvoorstel aannam om menstruatiearmoede te bestrijden.

Veel vrouwen hebben te weinig geld om de producten aan te schaffen en worden daardoor in de problemen en verlegenheid gebracht. Schotland is het allereerste land waar straks menstruatieproducten gratis opgehaald kunnen worden in openbare plaatsen als buurthuizen, jeugdclubs en apotheken.

Aan de operatie hangt een prijskaartje, maar dat is het volgens het Schotse parlement meer dan waard: om en nabij de 25 miljoen euro per jaar.

Groot mensenhandelnetwerk opgerold en tientallen kinderen bevrijd

In Niger zijn 232 mensen bevrijd uit de handen van mensenhandelaren, zo werd deze week bekend. Tientallen slachtoffers zijn kinderen die werden gebruikt als sekswerkers. Enkelen moesten bedelen voor geld.

Ook 180 Ghanese mannen zijn gered nadat zij onder valse voorwaarden waren afgereisd naar het West-Afrikaanse land. Zij hadden hoop op een nieuwe, goede baan, maar voor hen lag een slavenleven in het verschiet.

De internationale politieorganisatie Interpol coördineerde operatie Sarraounia genoemd, wat binnen Niger 'koningin' of 'vrouwelijke leider' betekent. Achttien verdachten zijn opgepakt.