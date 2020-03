Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Bezorgdheid over coronavirus

Na de uitbraak van het coronavirus in China, verspreidt het virus zich nu over Europa. In Nederland zijn de eerste besmettingen ook geconstateerd. Omdat veel bezoekers zich zorgen maken, gaven we jullie de kans vragen te stellen via NUjij. Van de honderden vragen werden de meest gestelde en beste vragen beantwoord door viroloog Ab Osterhuis in dit artikel. De vragen kwamen ook terug in de podcast De week van NU.

Naast deze interactieve NUjij-oproep meldden NU.nl-lezers uit Lombardije, de regio waar het coronavirus uitbrak in Italië, zich bij ons. Door hun ervaringen te delen konden we de situatie in Milaan beter schetsen.

208 Video Nederlanders in Italië over coronasituatie: 'Het is niet mis'

Gratis menstruatieproducten een goed idee?

Schotland gaat er als eerste land ooit voor zorgen dat vrouwen gratis menstruatieproducten kunnen krijgen. Gebruiker Hebje_Haarweer_ is blij met deze ontwikkeling, maar ze betreurt dat zo'n maatregel nodig is.

“Prima initiatief wat mij betreft. Al vind ik het zorgelijk dat sommige vrouwen die een paar euro per maand niet kunnen missen. Ik koop als alleenstaande moeder met een beperkt inkomen (ik werk wel) mijn tampons al jaren bij Lidl, dat dit voor sommige vrouwen nog te veel is, vind ik heel zorgelijk. Maar aangezien we ook allemaal meebetalen aan het gebruik van PrEP om HIV onder homoseksuele mannen te voorkomen omdat ze geen goedkope condooms willen omdoen lijkt het me niet meer dan terecht dat we ook meebetalen aan menstruatieproducten voor wie het nodig heeft. Niemand kiest ervoor om vrouw te zijn en vrouwen bloeden nu eenmaal elke maand, daar hebben ze geen keus in. De pil gaat ook van je eigen risico af (afhankelijk van je aanvullende verzekering), ik slik meerdere maanden achter elkaar de pil om zo min mogelijk last te hebben van menstruatie om verschillende redenen (heftige PMS o.a.) maar heb die ook wel eens laten liggen omdat ik het eigen risico niet kon betalen op dat moment.” Hebje_Haarweer_

Ook zijn er genoeg geluiden te horen van mensen die dit geen goede maatregel vinden. Zo heeft gebruiker Amy_Wezels nog wat zorgen over de duurzaamheid en over wie er precies in aanmerking zou moeten komen voor de gratis producten.

“Dit gaat alleen maar voor meer afval en milieuvervuiling zorgen. Er bestaan talloze duurzame alternatieven zoals een menstruatiecup, menstruatiebroekje, wasbaar maandverband in allerlei maten en leuke printjes (en nee, dat is níét vies als je het op 60 graden wast in een wasnetje), zelfs herbruikbare tampons (al zou ik die zelf niet zo gauw gebruiken). Ik heb zelf een menstruatiecup en wasbaar maandverband gemaakt van restjes stof. Het scheelt zo enorm veel afval, ik wil niet meer terug naar wegwerp (waar ook nog eens vieze bleekmiddelen etc. inzitten). Ze kunnen beter hun belastinggeld besteden aan goede voorlichting over alternatieven dan om het geld te verkwisten aan iets wat helemaal niet duur hoeft te zijn. Prioriteiten stellen in uitgaves kan ook nogal eens helpen. En als ze het al gratis geven, geef het dan aan mensen met een laag inkomen en niet aan iedereen, dat is nergens voor nodig.” Amy_Wezels

'Autist in beperkte maten'

Autisme komt voor in alle soorten en maten. Het kan voor iemand met autisme dus prettig zijn als zijn of haar omgeving weet hoe hier mee omgegaan moet worden. Gebruiker Robert_Bolink kan zich vinden in de adviezen die worden gegeven in een artikel dat wij deze week over dit onderwerp schreven.

Hij zou het wel beter vinden als niet op iedereen een label geplakt zou worden. Gebruiker Jojo_Abc is zelf autistisch, reageerde op Robert en vertelt dat hij deze labels juist prettig vindt.

“Ik ben zelf 'een autist in beperkte mate'. Ik snap je idee van 'plak er niet te veel labels aan', maar ik ben juist blij met mijn label! Het kan dan misschien maar heel beperkt zijn maar het helpt onwijs als mijn omgeving ervan weet en er rekening mee kan houden. Een van mijn grote problemen is dat ik bij drukke plekken in paniek kan raken als het me te veel wordt, dan is het toch fijn dat er iemand bij is die daar vanaf weet en me eventjes meeneemt naar een rustigere ruimte. Of dat mijn collega's het oké vinden als ik even tien minuten in een donkere afgelegen ruimte ga zitten. Mijn omgeving weet waar ik last van heb en ik hoef het niet als excuus te gebruiken maar het maakt het toch makkelijker om van tevoren uit te leggen waar ik last van heb zodat mensen mee kunnen denken als ik ergens last van krijg. Ik kan er immers niet zo heel veel aan doen.” Jojo_Abc

Slechte werkomstandigheden in kantoortuinen

Vermoeidheid, concentratieverlies en hoofdpijn zijn veelgenoemde klachten van werknemers die werken in een kantoortuin. Dat is een open kantoorruimte zonder afscheidingen met meer dan acht collega's.

Op NUjij lieten veel lezers weten zich te kunnen vinden in de uitkomsten van het onderzoek. Mensen deelden hun ervaringen en vertelden onder meer over hun klachten. Voor lezer Rasje zijn de klachten door een andere werkplek verleden tijd.

“Ik werk nu bijna dertig jaar en heb een groot deel daarvan in een zogenoemde kantoortuin gewerkt. En ik zeg eerlijkheidshalve dat ik het soms inderdaad weleens rumoerig vond (dat zullen collega's ongetwijfeld ook van mij hebben gevonden trouwens), maar ik wist niet beter. Een jaar geleden heb ik een andere functie gekregen en mijn collega's wilden eigenlijk dat ik bij hen bleef zitten. Maar ik weet ook wel dat dat niet werkt, want je krijgt de kans niet om je in te werken in je nieuwe functie en men blijft je 'lastig' vallen met je oude taken. Ik ben naar de andere kant van het pand gegaan, waar ik een 'eigen' kantoortje heb (wat ik soms deel met een of twee andere collega's die voor hun werk veel op de weg zijn). Ik vind het heerlijk! Wat een rust. Eigen plek, eigen bureau, radio zacht aan. Geen getetter aan je hoofd of rondstampende collega's.” Rasje

Er zitten niet alleen nadelen aan een groot open kantoor, vindt lezer RPRP.

“Ik denk dat het er heel erg aan ligt wat voor werk je doet en wat voor persoonlijkheid je hebt of je een kantoortuin prettig vindt. Ik moet er zelf niet aan denken om in kleine hokjes met twee of drie personen te moeten werken. Ik vind het heerlijk om iedereen bij elkaar te hebben, zodat je snel kunt overleggen. Ik denk dat een kantoortuin beter past bij teams waarbinnen veel samengewerkt en overlegd moet worden. Als iedereen individueel zijn werk moet uitvoeren, dan zijn kleinere kamers misschien beter geschikt.” RPRP

