In een hotel op Tenerife zitten bijna duizend hotelgasten in quarantaine nadat een hotelgast positief is getest op het coronavirus. Minimaal veertien gasten zijn Nederlanders, laten reisorganisaties aan NU.nl weten.

Twee Nederlanders verblijven in het hotel via Corendon, Sunweb heeft vijf Nederlandse gasten in het hotel zitten. TUI meldt dat zes Nederlanders via de reisorganisatie in het hotel verblijven. "Onze vertegenwoordigers op Tenerife zijn ter plaatse en zullen contact onderhouden met onze klanten."

Alle hotelgasten worden gecontroleerd op het virus. Volgens TUI is aan alle gasten gevraagd om op hun kamer te blijven. Ze moeten veertien dagen in quarantaine doorbrengen.

De hotelgasten moeten in quarantaine omdat een Italiaanse toerist, die in het hotel verbleef, het COVID-19-virus bij zich bleek te dragen. Volgens de Spaanse krant El País komt de toerist, die art is van beroep, uit de Italiaanse regio Lombardije. In die regio is het overgrote deel van de coronabesmettingen in het land gesignaleerd.

De laatste dagen kon men moeilijk het eiland verlaten, doordat een zandstorm de vliegvelden lamlegde. Daarnaast wordt de komende weken drukte verwacht op het eiland, vanwege carnavalvieringen.