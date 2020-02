De dinsdag begint met stapelwolken afgewisseld met zon. In de middag en avond kunnen er enkele buien vallen.

Bij die buien kan korrelhagel vallen. Ook kunnen er op sommige plekken onweersbuien ontstaan.

De maximumtemperatuur ligt rond 8 graden en er waait een matige tot harde zuidwestenwind.

In de nacht naar woensdag en woensdag overdag is tijdens buien winterse neerslag mogelijk. Er kan natte sneeuw vallen en dus is er kans op gladheid.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Woensdag Huidig weertype 7° 2° NW 4 Donderdag Huidig weertype 6° 1° W 4 Vrijdag Huidig weertype 7° 1° Z 4 Zaterdag Huidig weertype 10° 6° ZW 6 Zondag Huidig weertype 7° 3° WZW 5

