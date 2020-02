De NS heeft zondag excuses aangeboden voor het laten horen van een voetballied over Joden over de intercom. Dat gebeurde in de nachttrein van Tilburg naar Rotterdam.

Volgens een woordvoerder van de NS was er "sprake van enthousiaste collega's die de omroep wilden aanpassen op de reizigers die op dat moment, tijdens carnaval, in de nachttrein vanuit Tilburg zaten. Wij begrijpen dat zij een pro-Ajax voetballiedje hebben laten horen".

Een reiziger beklaagde zich zaterdagnacht op Twitter dat het lied 'Waar komen Joden toch vandaan?' door de intercom van het treinstel te horen was.

Onder andere het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) reageerde verontwaardigd op het voorval. "Ik vind het pijnlijk en te dom voor woorden dat dit in een trein van NS moet gebeuren. Dit mogen we niet accepteren", zegt de stichting op Twitter.

De NS laat weten dat ze het laten horen van het lied "volstrekt ongepast" vinden. "NS is een divers bedrijf, dat willen we ook uitstralen. Daar past zoiets niet bij, daar bieden we onze excuses voor aan. Zoals ook vannacht direct gedaan is aan de betreffende reiziger, als een reactie op zijn tweet."

Het vervoersbedrijf heeft het desbetreffende treinpersoneel aangesproken op hun gedrag.