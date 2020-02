Zondag is een regenachtige dag waarbij vooral in het zuidelijke, carnavalvierende deel van het land veel water kan vallen. Het KNMI heeft code geel uitgeroepen voor het hele land, behalve Groningen, in verband met zware windstoten.

De regen trekt vanuit het westen over Nederland, in de zuidelijke helft van het land kan er overdag meer dan 25 mm vallen. Later in de middag wordt het vanuit het noorden droger.

Het waait vrij krachtig tot hard uit het westen en aan zee is de wind soms stormachtig. Vooral in de zuidelijke provincies zijn zware windstoten van 75-90 km/u mogelijk. In de loop van de avond neemt de wind wat af.

De temperatuur ligt overdag tussen de 8 en 12 graden.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Maandag Huidig weertype 11° 3° ZW 5 Dinsdag Huidig weertype 8° 6° W 5 Woensdag Huidig weertype 7° 2° W 5 Donderdag Huidig weertype 7° 2° Z 5 Vrijdag Huidig weertype 7° 4° WZW 4

