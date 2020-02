De Verenigde Staten willen niet dat klimaatverandering in het slotakkoord van de G20 genoemd wordt als een mogelijk risico voor economische groei, melden verschillende bronnen aan persbureau Reuters.

Ministers van financiën en bankiers van negentien landen en de Europese Unie bespreken dit weekend de belangrijkste economische uitdagingen tijdens de top in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Die uitdagingen variëren van geopolitieke spanningen tot geplande handelsverdragen en duurzaamheidsvraagstukken.

Een conceptversie van het slotakkoord is al gepresenteerd, hoewel de landen van de G20 over sommige onderwerpen nog in beraad zijn. Ze zijn onder meer wel tot de conclusie gekomen dat het coronavirus niet gezien wordt als een risico voor economische groei, zolang het virus goed gemonitord wordt.

Een diplomaat op de G20 vertelt aan Reuters dat de Verenigde Staten terughoudend zijn om klimaatverandering te accepteren als een risico voor economische groei. "Normaal verzet China zich hier ook tegen, maar nu is het voornamelijk de VS", aldus de diplomaat.

"Klimaat is nog het laatste struikelblok voor de top", vertel ook een andere bron aan Reuters. "En voorlopig lijkt er nog geen akkoord te zijn." De top eindigt op zondagavond.