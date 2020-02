Google roept gebruikers van nieuwe Huawei-telefoons op Google-apps niet op een onofficiële manier te installeren. Dat kan namelijk onveilig zijn, schrijft het bedrijf op een hulppagina.

Op de hulppagina gaat Google voor het eerst uitgebreid in op het Amerikaanse verbod, waardoor Google geen zaken kan doen met Huawei. "Google mag niet meer met Huawei aan nieuwe apparaten werken", schrijft Google-topman Tristan Ostrowski. "Ook is het aanbieden van apps als Gmail, Maps, YouTube en de Play Store op de toestellen verboden."

Dit geldt voor nieuwere telefoons van Huawei, die na 16 mei 2019 zijn uitgebracht. Toestellen die daarvoor zijn uitgebracht, kunnen van de Google-apps en -diensten gebruik blijven maken. In Nederland gaat het vooralsnog alleen om de Mate 30 Pro, die daar geen gebruik van kan maken.

Op dit toestel is het wel mogelijk om Google-apps via omwegen te downloaden, bijvoorbeeld door ze rechtstreeks van het internet te downloaden of ze vanuit een alternatieve appwinkel te halen. Google zegt dat de apps hierdoor deels onbruikbaar zijn. Ook kan het bedrijf niet garanderen dat het om officiële apps gaat en dat er niet aan gesleuteld is, waardoor de veiligheid van de gebruiker in het geding komt.

Eigen appwinkel van Huawei

Op een discussiepagina rond de Mate 30 Pro van Huawei krijgen gebruikers wel installatielinkjes aangeboden voor Google-apps die via een omweg gedownload kunnen worden, zoals Maps en Chrome.

Huawei werkt ondertussen aan alternatieven voor Google-diensten. In de eigen appwinkel van het bedrijf, de AppGallery, ontbreken nog veel populaire apps. In deze winkel kunnen gebruikers van een Mate 30 Pro vooralsnog niet apps als Netflix, Spotify en Facebook downloaden.