Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Slechte aanpak wooncrisis

Minister Stientje van Veldhoven (Wonen) erkent dat er een wooncrisis is in Nederland. De lezers op NUjij probeerden vooral de oorzaak van deze crisis te achterhalen. Lezer Mindy_Loos denkt dat de kloof tussen sociale huurwoningen en dure particuliere woningen te groot is.

“Ik woon zelf in een relatief goedkope particuliere huurwoning. De afgelopen jaren ben ik een stuk meer gaan verdienen dus wat dat betreft zou ik naar een duurdere woning (moeten) kunnen verhuizen en mijn huidige achter kunnen laten voor een starter. Het probleem is echter dat ik alleen aanbod tegenkom van sociale huurwoningen of zeer dure particuliere woningen. Ik kom vanwege mijn inkomen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning maar ik kan het me ook niet veroorloven om opeens 2 keer zoveel te betalen. Het middensegment is zeer minimaal en zorgt er in mijn geval dus voor dat ik een goedkope woning bezet moet houden. Ik kom geregeld zelfs omgebouwde arbeiderswoninkjes uit het jaar 0 tegen die zijn omgebouwd naar 2 minuscule studio's met gedeelde faciliteiten waarvoor 850+ euro wordt gevraagd! En nee, dit is ruim buiten de randstad en zelfs stadscentra.” Mindy_Loos

Geen aanvullende beurs voor middeninkomens

Middeninkomens hebben het moeilijk met het huidige studieleenstelsel. Studenten ontvangen jaarlijks 700 tot 1200 euro minder doordat hun ouders te veel of juist te weinig verdienen.

Veel lezers deelden hun persoonlijke ervaringen op NUjij. Zo vertelde een lezer dat ze zelfs overweegt om te stoppen met werken zodat ze voor de aanvullende beurs in aanmerking kan komen

“Ik heb 1 van de middeninkomens doordat we beiden werken, en met drie studerende kinderen is dit hele leenstelsel een zeer zware last om te dragen. De kinderen worden afgerekend op ons inkomen en zit er zwaar aan te denken om 1 van ons te laten stoppen met werken om ze toch weer in aanmerking te laten komen. Het verschil met het oude systeem is gewoon te groot, en ik zou willen dat onze overheid niet steeds de spelregels blijft veranderen.” Nietsnut

Lezer Bert62 heeft het ook zwaar met twee kinderen die studeren. Hij vertelt dat zijn spaarpot langzamerhand leegloopt.

“Ik kreeg voor mijn 2 kinderen altijd kinderbijslag. Ik kom er eerlijk voor uit, dat was best wel welkom. Totdat mijn twee kinderen aan het HBO zijn gaan studeren. Geen kinderbijslag meer en gezien mijn inkomen word ik geacht bij te dragen in de kosten. Dat doe ik ook maar 4 jaar lang elk jaar E 4.200 collegegeld aftikken + studieboeken valt mij best wel zwaar. De korting van het 1e jaar zijn we misgelopen. Ik probeer mijn kinderen zoveel mogelijk NIET te laten lenen maar ik kan het september a.s. eigenlijk niet meer opbrengen, mijn spaarpot is leeg.” Bert62

Gelukkiger worden? Word vrijwilliger

Vrijwilligers voelen zich gelukkiger dan mensen die geen gratis arbeid verrichten. In 2018 zei bijna de helft van de Nederlanders ooit vrijwilligerswerk gedaan te hebben, waarvan 91 procent zegt zich gelukkig te voelen. Lezer Cami_caro zegt dat hij het liever anders had gewild, maar dat hij zich zonder vrijwilligerswerk zeker ongelukkiger zou voelen.

“Ik ben vorig jaar werkeloos geworden en heb 2 vrijwilligersbanen. Ik ben ermee begonnen omdat ik nu de tijd ervoor heb, wel iets terug wil doen voor mijn WW-uitkering en om positieve energie op te doen. Solliciteren is - in mijn geval - ontzettend frustrerend. Ik ben hoogopgeleid (master in de IT) en heb meer dan 20 jaar werkervaring. Ik solliciteer me suf maar toch kom ik niet aan het werk. Ik ben na enkele maanden gestopt met afwijzingen tellen, maar toen ik stopte had ik er meer dan 100. Vrijwilligerswerk levert mij de energie om het solliciteren vol te houden. Wat mij wel pijn doet, is dat iedereen mij wél heel graag voor vrijwilligerswerk wil hebben. Gratis dus wel maar betaald niet. Uiteindelijk moet ik ook mijn vaste lasten en boodschappen betalen als ik straks geen uitkering meer krijg. Maar als ik nu geen vrijwilligerswerk zou doen, zou ik mij zeker ongelukkiger voelen.” cami_caro

Geen diploma en geen werk: ‘Studie en werk meer combineren’

Zo’n 70.000 jongeren van 15 tot 27 jaar zonder diploma hadden geen werk in 2019. Op NUjij werd dit probleem besproken. Lezers vragen zich bijvoorbeeld af of jongeren al vroeg kunnen beslissen wat voor werk ze later willen doen en dan wel op de juiste plek terechtkomen.

Naast deze discussie werden persoonlijke situaties gedeeld. Lezer Bach77 heeft wel een baan, maar heeft daar hard voor moeten werken en studeren tegelijk. Hij pleit dan ook voor een betere afstemming.

“Na de mavo ben ik meteen gaan werken omdat de bakkersopleiding waar ik voor gekozen had, hem niet ging worden. Ik had na de mavo een vakantiebaantje bij een bakker genomen om te kijken of het leuk zou zijn. Niet dus. Nu werk ik in de productie en heb 2 technische opleidingen op MBO 4 gedaan en mijn papieren behaald. 7 jaar gestudeerd en daarnaast 5 ploegen draaien. Heeft bloed zweet en tranen gekost en er zijn veel jongeren afgehaakt die deze kans kregen. Maar zonder papiertje kom je moeilijk aan een baan tegenwoordig. Nu ben ik aan het omscholen tot wellness en stoelmasseur. 2 vakopleidingen op HBO niveau. Om naast mijn huidige baan een eigen massagepraktijk te starten. Van studeren word je nooit dom. Alleen op zo'n jonge leeftijd al een beroep kiezen is gewoon lastig. Werken en leren zouden ze meer moeten combineren.” Bach77

