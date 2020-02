Een nipte meerderheid in de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. VVD, CDA, D66, ChristenUnie en Groep-Van Haga gingen akkoord. De rest van de oppositie was tegen, inclusief de PvdA - die partij leverde in het vorige kabinet de minister die het verdrag uitonderhandelde.

"Het is goed dat het voorstel het heeft gehaald", zei Minister van Buitenlandse Handel Sigrid Kaag na afloop van de stemming. "Het is belangrijk dat we door kunnen naar de Eerste Kamer."

Met het afhaken van de PvdA wordt het moeilijk om het verdrag ook door de senaat te loodsen. "We zijn continu in gesprek met partijen. Dat gaan we ook in de Eerste Kamer doen", aldus Kaag.

De coalitiepartijen komen in de senaat zes zetels tekort voor een meerderheid. De route lang Groep-Otten, 50PLUS en SGP is niet vanzelfsprekend: SGP en 50PLUS stemden in de Tweede Kamer tegen en Groep-Otten is nog niet overtuigd.

Minister van Buitenlandse Handel Sigrid Kaag sleepte vorige week in het debat alsnog een meerderheid over de streep.

Lang leek het erop dat CETA de Eerste Kamer niet zou halen, omdat coalitiepartner ChristenUnie tegen het handelsverdrag was. In 2016 stemde de partij nog tegen CETA.

Er verandert geen letter aan het verdrag, maar CU-Kamerlid Joël Voordewind kreeg wel de verzekering dat Kaag zich zou inspannen om te onderzoeken of extra controles op de import van vlees mogelijk is.

Voordewind erkende vorige week dat er coalitiebelangen op het spel stonden. "Er is niet gesproken over het opblazen van het kabinet, maar er is wel een dringend beroep ons gedaan."

Kritiek op voedselveiligheid, dierenwelzijn en ICS

Het is nu aan minister Kaag om ook in de senaat een meerderheid achter CETA te krijgen.

De grootste kritiek op het verdrag richt zich op de positie van de boeren, voedselveiligheid en het ICS.

Volgens de oppositiepartijen zou het verdrag Nederlandse boeren benadelen, omdat in Canada lagere standaarden met betrekking tot voedselveiligheid en dierenwelzijn zouden gelden.

Ook is er kritiek op het ICS, het arbitragehof waar bedrijven overheden kunnen aanklagen als zij vinden dat hun investeringen in gevaar komen door het handelen van de overheid. Volgens critici zou dat inbreuk maken op de soevereiniteit van Nederland.

Kaag: Kijk naar de inhoud

Minister Kaag zei al eerder zich de zorgen goed te kunnen voorstellen, maar ziet tegelijkertijd een hoop "spookverhalen" de ronde doen. "Juist voor een internationaal georiënteerd land als Nederland moeten we kijken naar de inhoud van het verdrag."

Zo verzekert zij dat het ICS geen inbreuk op de handelingsvrijheid van de overheid en het parlement zal opleveren. Nederland is al partij bij ongeveer tachtig investeringsverdragen en tot op heden heeft nog geen enkel bedrijf een formele claim tegen Nederland ingediend.

Het ICS had van Kaag ook niet gehoeven, omdat ze Canada als een volwaardige rechtsstaat ziet. Het arbitragehof is eerder een Canadese wens. Dat land wil zekerheid voor bedrijven die zaken willen doen in EU-landen waar de rechtsstaat onder druk staat, zoals Polen en Hongarije.

China, de VS en de veranderde wereldeconomie

Wat dierenwelzijn en voedselveiligheid betreft, zijn er volgens Kaag voldoende waarborgen: enkel 36 veehouderijen met een certificaat mogen naar Nederland exporteren. Hormoonvlees mocht al niet de EU-markt op en ook na CETA zal hormoonvlees geen weg naar de Nederlandse supermarkten vinden.

Kaag benadrukte dat er voor Nederland en de EU veel op het spel staat. Ze waarschuwt voor het staatskapitalisme van China en het protectionisme van de Amerikaanse president Donald Trump.

In de veranderende wereldeconomie zou de EU internationale handel moeten bevorderen. "Als je zelf niet meer een akkoord met een land als Canada kan sluiten, verzwak je jezelf."