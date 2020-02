Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Chinezen slachtoffer van racisme?

Nederlandse Chinezen zijn klaar met racisme richting de gemeenschap, zoals de grap "sambal bij?" of het kinderliedje Hanky Panky Sjanghai. Dat liedje wordt bijvoorbeeld op veel scholen nog gezongen, ondanks de pogingen van de onderwijsbranche dit uit te bannen.

Op NUjij werden veel persoonlijke ervaringen van Aziatische Nederlanders gedeeld. Bijvoorbeeld die van lezer Roekoeloos.

“Inmiddels ben ik allergisch voor dit en vele andere Aziatische grapjes en liedjes. Tegenwoordig maken natuurlijk alle minderheden zich druk om van alles en nog wat. Daar wordt de meerderheid weer een beetje moe van. Begrijpelijk. Maar terwijl u moe wordt van de zoveelste klaagzang door een minderheid, ben ik inmiddels in slaap gevallen. Beide opties zorgen voor een troebel beeld op de waarheid. Zoals altijd ligt dat laatste ergens in het midden. Zullen we afspreken dat wij Aziaten gewoon doorgaan met niet klagen en dat u de volgende keer de sambal bij grapjes gewoon vertelt waar wij niet bij zijn?” Roekoeloos

Lezer Roy_Klein_Leugemors heeft zelf ook een Aziatische achtergrond, maar stoort zich niet aan de grappen. Hij vindt dat er twee kanten aan de medaille zitten.

“Ik ben het hier niet mee eens. Bij ons op school werd dit liedje ook gezongen maar echt als onderdeel van een groter algemeen verjaardagslied. Helaas bestaat racisme nog steeds maar het wordt tegenwoordig compleet overtrokken en elk product of dienst met een kleur in de naam is vogelvrij (dit geldt trouwens ook voor politieke correctheid). Met de hulp van social media en dergelijke krijgt iedereen 'helaas' een stem in the big picture wat in mijn ogen alleen maar leidt tot meer verdeeldheid. Ik woon nu 40 jaar in Nederland en natuurlijk hoor ik ook kreten als sambal bij? en glatis kalendel maar dat gaat vaak gepaard met een lach en wordt echt als grap bedoeld. Mijn punt is dat Aziaten niet zoveel last hebben van echt hatelijk racisme en ben daarom ook van mening dat 'we' niet al te hard mogen klagen. Acceptatie gaat twee kanten op natuurlijk dus moeten wij ook kunnen mee lachen om grapjes en meezingen met liedjes over 'buitenlanders'.” Roy_Klein_Leugemors

Een op de drie Nederlanders wil liever geen orgaan doneren

Dit jaar gaat de nieuwe donorwet in. Iedereen is vanaf 1 juli automatisch orgaandonor tenzij je zelf aangeeft dat je dat niet wil. Dit zorgde voor een stijging van het aantal donorregistraties sinds de nieuwe wet werd aangenomen. Toch willen ruim twee miljoen mensen liever geen organen afstaan.

Wij vroegen aan bezoekers wat voor redenen zij hadden om geen orgaandonor te worden. Petra_Maas laat weten waarom zij deze bewuste keuze heeft gemaakt.

“Ik heb mij al jaren geleden laten registreren als geen donor. Als dat mogelijk was geweest, dan had ik ook meteen vastgelegd dat ik geen donororganen wil ontvangen. Kennelijk gaat men ervan uit dat iedereen in geval van ziekte al het mogelijke doet om toch maar in leven te blijven. Maar het laten plaatsen van een vreemd orgaan is voor mij een stap te ver. Als een van mijn cruciale organen ermee ophoudt, dan bepaalt dat het moment van mijn dood en dat is prima.” Petra_Maas

Toch wilde lezer Madridd de positieve kant van orgaandonatie laten zien. Hij heeft zelf een orgaan gedoneerd gekregen.

“Het is iedereen zijn recht te bepalen wat er met zijn organen gebeurt. Ik zelf dacht altijd dat ik nooit een orgaan van een vreemde in mijn lichaam zou willen. Totdat anderhalf jaar geleden mijn nieren ermee stopten, op 26-jarige leeftijd. Als je jong bent en nooit ziek bent geweest, dan denk je hier niet over na. Maar na 11 operaties in 1.5 jaar, tientallen dialysesessies en nachten in het ziekenhuis wilde ik niets anders dan een donornier. De wil om te leven, en wat je bereid bent hiervoor te doen, verandert wanneer je zelf in een noodsituatie verkeert. Ik heb nu sinds twee weken een nier ontvangen in Spanje en het is een wereld van verschil.” Madridd

'Tv-monument' De Wereld Draait Door stopt

Het hing al een tijd in de lucht, maar deze week maakte Matthijs van Nieuwkerk bekend dat hij stopt met de presentatie van De Wereld Draait Door. Daarmee komt ook direct een einde aan het programma, dat ruim veertien jaar lang op de buis te zien was.

Voor velen was de talkshow vaste prik op de vooravond, al werd er wisselend gereageerd op NUjij. Zo zou het programma volgens sommigen te lang zijn doorgegaan en hopen ze nu op vernieuwing en verjonging. Lezer Joris123 begrijpt de kritieken, maar zal de talkshow missen.

“Als ik alle negatieve reacties lees, besef ik me weer de waarheid achter de woorden dat hoge bomen altijd veel wind vangen. DWDD is zonder meer een monument in onze tv-historie. Het maakte eigenhandig cultuur, politiek, muziek, wetenschap en entertainment weer boeiend en interessant voor een jong en oud publiek in een snelle nieuwe wereld. Het is ook dankzij Matthijs van Nieuwkerk zijn bezielde passie geweest dat het programma en alle spin-offs zo'n succes werden. Ondanks die lofzang vind ik het niet meer dan normaal dat er altijd ruimte is voor kritische noten, niks is immers perfect, en DWDD noch Matthijs zeker ook niet. Maar wat mij betreft, ere wie ere toekomt, ik moet het een ander nog maar zien doen. De leegte op het tijdslot zal zeker wel even nadreunen.” Joris123

