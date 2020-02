De voltallige raad van bestuur van de César-filmprijzen stapt per 28 februari op, meldt The Hollywood Reporter donderdag. De organisatie had veel kritiek gekregen, omdat de voor seksueel misbruik veroordeelde Roman Polanski twaalf keer is genomineerd.

"Om het filmfestival een viering van film te maken, heeft het bestuur van de Césars unaniem besloten om af te treden", staat in een verklaring van de raad van bestuur. "Dit collectieve aftreden maakt een complete vernieuwing van de organisatie mogelijk."

De twaalf nominaties voor Polanski's film J'accuse, waaronder die voor beste regie, leidde tot een storm van protest. Feministische actiegroepen schreven een open brief naar de Franse pers en eisten vanwege het verleden van de 86-jarige regisseur een boycot.

De Césars worden op 28 februari in Parijs voor de 45e keer uitgereikt. Een organisatie voor slachtoffers van zedenmisdrijven heeft de juryleden woensdag in een door Le Parisien gepubliceerde brief opgeroepen niet op Polanski's film te stemmen.

In 1978 ontvluchtte Polanski de Verenigde Staten, voordat hij veroordeeld kon worden voor seks met een dertienjarig meisje, wat hij aan justitie had toegegeven. Omdat de 86-jarige regisseur een Frans en een Pools paspoort heeft, kan hij sindsdien in Frankrijk leven zonder de kans te lopen opgepakt en uitgeleverd te worden.