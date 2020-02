Aan de kust en in het zuiden blijft het zo goed als droog, maar in het oosten en noorden van het land kunnen buien vallen met hagel, natte sneeuw of onweer

Er staat een flinke westenwind, die stormachtig aanvoelt aan de kust. In de loop van de dag neemt de wind steeds meer af.

Het wordt tussen de 5 en 7 graden.

Donderdag wordt een regenachtige dag, in het weekend wordt het waarschijnlijk droger.