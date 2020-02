Hoewel het hoogtepunt van de storm Ciara voorbij is, gaat het ook maandag flink waaien. In het hele land is code geel afgekondigd vanwege harde windstoten.

Langs de kust en op het Ijsselmeer staat er windkracht 7 tot 8, met windstoten tot 100 kilometer per uur.

Zon, wolken en buien wisselen elkaar snel af. Het wordt ongeveer 9 graden.

In de middag klaart het iets op, maar in de avond kan het weer hard gaan regenen, met kans op hagel en onweer.

Pas na dinsdag zal de harde wind wat afnemen.