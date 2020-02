Luchtvaartmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk schrappen zondag tientallen vluchten vanwege de verwachte storm Ciara, meldt de BBC.

De storm zorgt zeer waarschijnlijk de gehele zondag voor zware windstoten met snelheden van 100 tot 120 kilometer per uur. In het hele Verenigd Koninkrijk is daarom code geel afgekondigd. Onder meer internationaal vliegveld London Heathrow heeft daarom een aangepast vluchtschema aangekondigd.



Vliegtuigmaatschappij British Airways biedt flexibele omboekopties aan voor alle binnenlandse en Europese vluchten van en naar vliegvelden London Heathrow, London Gatwick en London City zondag. Met het omboeken hoopt de maatschappij op voorhand zoveel mogelijk annuleringen te voorkomen.

Behalve minder vluchten, rijden er ook minder Britse treinen en ferry's vanwege de storm. Verschillende evenementen, zoals hardloopwedstrijden, zijn ook afgezegd vanwege het weer.

KLM schrapt twintig vluchten

Nederland krijgt later op zondag met de storm te maken, waarbij in de middag en avond wordt gewaarschuwd voor gevaarlijk of extreem weer. Het KNMI heeft code oranje afgegeven.

KLM heeft voor zaterdag twintig vluchten binnen Europa geschrapt. Reizigers wordt aangeraden de luchthavenapp en de website van hun luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden. KLM biedt reizigers de mogelijkheid om hun tickets kosteloos om te boeken als zij het risico niet willen nemen dat hun vlucht door de storm wordt gecanceld.