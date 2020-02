Het blijft de hele dag bewolkt, met vooral later in de ochtend en de middag hier en daar een bui.

Het wordt tussen de 8 en 12 graden. Er staat een matige zuidwestenwind.

Zondag wordt het onstuimig weer met regen. Zondagmiddag en avond gaat het stormen, met overal in het land zware tot zeer zware windstoten van 90 tot 130 kilometer per uur.



Het KNMI geeft voor zondagmiddag code geel af om mensen te waarschuwen dat er "mogelijk kans is op gevaarlijk weer."