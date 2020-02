De rechtbank in Rotterdam is naar het Europese Hof van Justitie gestapt voor advies rondom het aanpassen van de meetmethode van schadelijke stoffen in sigaretten, meldt dagblad Trouw zaterdag.

Uit eerder onderzoek van het van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat rokers een veel hogere doses schadelijke stoffen inhaleren dan vermeld staat op hun sigarettenpakjes vanwege Europese richtlijnen. Die staan bedrijven toe de waarden te meten terwijl de kleine ventilatiegaatjes in sigaretten worden opengelaten.

Volgens het RIVM ontstaat een realistischer beeld als de gaatjes worden afgeplakt. Het instituut heeft honderd merken op deze manier onderzocht. In de rook van vrijwel alle sigaretten blijkt dan veel meer teer, nicotine en koolmonoxide te zitten dan wettelijk is toegestaan.

De Rotterdamse rechtbank wil graag van het Europese Hof weten of er een alternatieve meetmethode in Nederland kan worden ingevoerd. Dit naar aanleiding van een rechtszaak die is aangespannen door de Stichting Rookpreventie Jeugd, de gemeente Amsterdam en gezondheidsorganisaties. Zij willen dat de huidige meetmethode in Nederland wordt vervangen.

In 2018 stelde de Europese Commissie dat er nog geen ideale Europese meetmethode is om de schadelijke stoffen in sigaretten te meten. Ook liet de huidige eurocommissaris voor gezondheid Stella Kyriakides vorige maand weten een nieuwe meetmethode niet nodig te vinden.